Які найкращі сорти огірків можна посадити на городі в спеку — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik

Літню спеку в Україні витримує не так багато рослин, зокрема, і огірки, але існують сорти, які здатні це робити без проблем. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цього популярного овоча варто посадити на своєму городі, щоб не боятися за врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сорти огірків, які витримують спеку

Сорт "Амур F1"

Вегетаційний період цього сорту становить від 40 до 45 днів, завдяки чому ви можете дуже швидко отримати перший врожай. Огірки цього сорту стійко витримують не тільки спеку з посухою, а й борошнисту росу. Плоди виростають завдовжки вісім-десять сантиметрів, діаметром від одного до чотирьох сантиметрів і вагою 90-100 грамів.

Завдяки тому, що за генетикою цей сорт стійко витримує високі температури і посуху, він є ідеальним вибором як для відкритого, так і для закритого ґрунту.

Два огірка сорту "Амур F1" на кущі. Фото: Decorexpro

Сорт "Аякс F1"

Цей сорт дозріває за 40-50 днів з моменту посадки, гарно переносить спекотні дні та відсутність зволоження протягом тривалого періоду. А ще огірки цього сорту вміють швидко відновлюватися після стресу від сильної спеки.

Цей різновид огірків стійко витримує вірус огіркової мозаїки і борошнистої роси. А ще з одного квадратного метра ви зможете зібрати від п’яти до десяти кілограмів плодів завдовжки від шести до 11 сантиметрів, діаметром три-чотири сантиметра.

Врожай огірків сорту "Аякс F1" в ящику. Фото: Pinterest

Сорт "Фенікс Плюс"

Цей сорт огірків вважається стійким до поганих погодних умов, зокрема, до спеки і посухи. А ще цей гібрид стійкий до борошнистої роси і огіркової мозаїки. Огірки цього сорту можна їсти як у свіжому вигляді, так і у форматі законсервованих.

Довжина кожного плоду становить 12-16 сантиметрів, а вага — від 120 до 180 грамів.

Врожай огірків сорту "Фенікс Плюс" на городі. Фото: Pinterest

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