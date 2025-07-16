Какие лучшие сорта огурцов можно посадить на огороде в жару — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Летнюю жару в Украине выдерживает не так много растений, в частности, и огурцы, но существуют сорта, которые способны это делать без проблем. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща стоит посадить на своем огороде, чтобы не бояться за урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорта огурцов, которые выдерживают жару

Сорт "Амур F1"

Вегетационный период этого сорта составляет от 40 до 45 дней, благодаря чему вы можете очень быстро получить первый урожай. Огурцы этого сорта стойко выдерживают не только жару с засухой, но и мучнистую росу. Плоды вырастают длиной восемь-десять сантиметров, диаметром от одного до четырех сантиметров и весом 90-100 грамм.

Благодаря тому, что по генетике этот сорт стойко выдерживает высокие температуры и засуху, он является идеальным выбором как для открытого, так и для закрытого грунта.

Два огурца сорта "Амур F1" на кусте. Фото: Decorexpro

Сорт "Аякс F1"

Этот сорт созревает за 40-50 дней с момента посадки, хорошо переносит жаркие дни и отсутствие увлажнения в течение длительного периода. А еще огурцы этого сорта умеют быстро восстанавливаться после стресса от сильной жары.

Эта разновидность огурцов устойчиво выдерживает вирус огуречной мозаики и мучнистой росы. А еще с одного квадратного метра вы сможете собрать от пяти до десяти килограмм плодов длиной от шести до 11 сантиметров, диаметром три-четыре сантиметра.

Урожай огурцов сорта "Аякс F1" в ящике. Фото: Pinterest

Сорт "Феникс Плюс"

Этот сорт огурцов считается устойчивым к плохим погодным условиям, в частности, к жаре и засухе. А еще этот гибрид устойчив к мучнистой росе и огуречной мозаике. Огурцы этого сорта можно есть как в свежем виде, так и в формате законсервированных.

Длина каждого плода составляет 12-16 сантиметров, а вес — от 120 до 180 грамм.

Урожай огурцов сорта "Феникс Плюс" на огороде. Фото: Pinterest

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