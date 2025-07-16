Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Лучшие сорта огурцов в Украине, которые можно выращивать в жару

Лучшие сорта огурцов в Украине, которые можно выращивать в жару

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 03:13
Какие лучшие сорта огурцов можно посадить на огороде в жару — советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

Летнюю жару в Украине выдерживает не так много растений, в частности, и огурцы, но существуют сорта, которые способны это делать без проблем. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща стоит посадить на своем огороде, чтобы не бояться за урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Сорта огурцов, которые выдерживают жару

Сорт "Амур F1"

Вегетационный период этого сорта составляет от 40 до 45 дней, благодаря чему вы можете очень быстро получить первый урожай. Огурцы этого сорта стойко выдерживают не только жару с засухой, но и мучнистую росу. Плоды вырастают длиной восемь-десять сантиметров, диаметром от одного до четырех сантиметров и весом 90-100 грамм.

Благодаря тому, что по генетике этот сорт стойко выдерживает высокие температуры и засуху, он является идеальным выбором как для открытого, так и для закрытого грунта.

Сорт "Амур F1"
Два огурца сорта "Амур F1" на кусте. Фото: Decorexpro

Сорт "Аякс F1"

Этот сорт созревает за 40-50 дней с момента посадки, хорошо переносит жаркие дни и отсутствие увлажнения в течение длительного периода. А еще огурцы этого сорта умеют быстро восстанавливаться после стресса от сильной жары.

Эта разновидность огурцов устойчиво выдерживает вирус огуречной мозаики и мучнистой росы. А еще с одного квадратного метра вы сможете собрать от пяти до десяти килограмм плодов длиной от шести до 11 сантиметров, диаметром три-четыре сантиметра.

Сорт "Аякс F1"
Урожай огурцов сорта "Аякс F1" в ящике. Фото: Pinterest

Сорт "Феникс Плюс"

Этот сорт огурцов считается устойчивым к плохим погодным условиям, в частности, к жаре и засухе. А еще этот гибрид устойчив к мучнистой росе и огуречной мозаике. Огурцы этого сорта можно есть как в свежем виде, так и в формате законсервированных.

Длина каждого плода составляет 12-16 сантиметров, а вес — от 120 до 180 грамм.

Сорт "Феникс Плюс"
Урожай огурцов сорта "Феникс Плюс" на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно продлить плодоношение огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем надо подкормить огурцы на огороде, если на кустах желтеют листья.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя поливать огурцы на огороде с утра.

овощи советы огород огурцы сорт
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации