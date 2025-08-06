Які найкращі сорти огірків посадити на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik

Якщо ви хочете насолодитися великими і солодкими огірками в листопаді, вам варто звернути увагу на найкращі сорти. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди цих популярних овочів потрібно обов’язково посадити в серпні 2025 року на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Серед великого різноманіття сортів огірків існують такі, які з моменту появи перших сходів починають давати врожай вже за 40 днів. Ці гібриди чудово витримують спеку і без проблем переживають відсутність опадів протягом тривалого часу.

До того ж, ці сорти огірків ідеально підходять для вирощування в липні або серпні. Досвідчені дачники розповіли, про які саме сорти цих овочів йдеться в цьому випадку.

Два плода огірків на городі. Фото: Pinterest

Які сорти огірків посадити в серпні 2025 року

Сорт "Амур"

Кущі цього сорту огірків у вузлі формують до шести зав’язей, а їхні плоди ідеально підходять для засолювання. Цей сорт стійко все витримує, а ще його доволі часто можна побачити на дачних ділянках. Справа в тому, що він не потребує особливого догляду.

Два огірка сорту "Амур". Фото: Decorexpro

Сорт "Гектор"

Це кущовий сорт огірків з жіночим типом цвітіння, який запилюється бджолами і не потребує підв’язування. Завдяки цьому вам не потрібно буде витрачати багато часу і сил на догляд рослин з цього сорту овочів.

Урожай огірків сорту "Гектор". Фото: Decorexpro

Сорт "Меренга"

Огірки цього гібриду запилюються самостійно, завдяки чому не потрібно буде залучати бджіл до цієї справи. А ще з кущів цього сорту можна буде доволі рано зібрати перший врожай. Плоди на кущах виростають не гіркими та ідеально підходять як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервації.

Зібраний врожай огірків сорту "Меренга". Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна продовжити плодоношення огірків на городі.

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