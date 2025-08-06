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Головна Дім та город Найкращі сорти огірків, які варто посадити в серпні 2025

Найкращі сорти огірків, які варто посадити в серпні 2025

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 03:13
Які найкращі сорти огірків посадити на городі в серпні 2025 — поради дачникам
Зібраний врожай огірків у кошику. Фото: Freepik

Якщо ви хочете насолодитися великими і солодкими огірками в листопаді, вам варто звернути увагу на найкращі сорти. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди цих популярних овочів потрібно обов’язково посадити в серпні 2025 року на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Серед великого різноманіття сортів огірків існують такі, які з моменту появи перших сходів починають давати врожай вже за 40 днів. Ці гібриди чудово витримують спеку і без проблем переживають відсутність опадів протягом тривалого часу. 

До того ж, ці сорти огірків ідеально підходять для вирощування в липні або серпні. Досвідчені дачники розповіли, про які саме сорти цих овочів йдеться в цьому випадку.

Огурцы
Два плода огірків на городі. Фото: Pinterest

Які сорти огірків посадити в серпні 2025 року

Сорт "Амур" 

Кущі цього сорту огірків у вузлі формують до шести зав’язей, а їхні плоди ідеально підходять для засолювання. Цей сорт стійко все витримує, а ще його доволі часто можна побачити на дачних ділянках. Справа в тому, що він не потребує особливого догляду.

Сорт "Амур"
Два огірка сорту "Амур". Фото: Decorexpro

Сорт "Гектор"

Це кущовий сорт огірків з жіночим типом цвітіння, який запилюється бджолами і не потребує підв’язування. Завдяки цьому вам не потрібно буде витрачати багато часу і сил на догляд рослин з цього сорту овочів.

Сорт "Гектор"
Урожай огірків сорту "Гектор". Фото: Decorexpro

Сорт "Меренга"

Огірки цього гібриду запилюються самостійно, завдяки чому не потрібно буде залучати бджіл до цієї справи. А ще з кущів цього сорту можна буде доволі рано зібрати перший врожай. Плоди на кущах виростають не гіркими та ідеально підходять як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервації.

Сорт "Меренга"
Зібраний врожай огірків сорту "Меренга". Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна продовжити плодоношення огірків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити огірки, якщо на кущах жовтіє листя. 

Також ми повідомляли про те, чому категорично не можна поливати огірки зранку.

овочі поради город урожай огірків огірки сорт
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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