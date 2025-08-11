Видео
Главная Дом и огород Как посеять огурцы в августе 2025 для вкусного урожая осенью

Как посеять огурцы в августе 2025 для вкусного урожая осенью

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 19:30
Как правильно сеять огурцы на огороде в августе 2025 — советы дачникам
Человек, который собирает урожай огурцов на огороде. Фото: Come On

В августе еще не поздно сеять огурцы на огороде, если вы хотите получить хороший урожай с собственного участка осенью. Чтобы не допустить ошибки и гарантированно собрать вкусные овощи на огороде, стоит знать, как их правильно посадить в открытый грунт.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

В начале августа уже не так жарко, как в июне и июле, поэтому можно смело сеять огурцы. Такая поздняя посадка имеет много преимуществ, которые точно порадуют всех дачников. В частности, это позволяет молодым растениям лучше адаптироваться к новым условиям и не перегреваться.

К тому же, в августе уменьшается количество вредителей и заболеваний, от которых кусты огурцов страдали в начале сезона. Посаженные в последний месяц лета овощи растут более здоровыми и экологически чистыми, поскольку они не нуждаются в обработке химическими средствами.

Огурец
Спелый огурец на кусте на огороде. Фото: Pinterest

Как сеять огурцы на огороде в августе 2025 года

Если вы хотите быстро получить урожай огурцов, успейте посадить их на огороде до 15 августа. Если вам это удастся, то первый урожай вы увидите уже через 25-30 дней с момента посадки. Что касается метода посадки, то в каждую лунку стоит класть по два-три семени.

Также стоит выбирать раннеспелые и самоопыляемые сорта, ведь в конце лета насекомых, которые опыляют растения, становится меньше. А еще важно, чтобы сорт выдерживал заболевания, поскольку влага осенью может способствовать развитию растений.

Опытные дачники рекомендуют обратить внимание на такие сорта, как:

  • "Амур F1"
  • "Маша F1"
  • "Артист F1"
  • "Кибрия F1"

Когда по ночам уже снижается температура воздуха, накрывайте грядки с огурцами пленкой или агроволокном. Это поможет огурцам дольше плодоносить, а вам — есть вкусные овощи вплоть до конца осени.

Посадка огурцов
Посев семян огурцов на огороде. Фото: Freepik

овощи огород урожай огурцов огурцы август
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
