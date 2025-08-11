Как правильно сеять огурцы на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Как посеять огурцы в августе 2025 для вкусного урожая осенью
В августе еще не поздно сеять огурцы на огороде, если вы хотите получить хороший урожай с собственного участка осенью. Чтобы не допустить ошибки и гарантированно собрать вкусные овощи на огороде, стоит знать, как их правильно посадить в открытый грунт.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
В начале августа уже не так жарко, как в июне и июле, поэтому можно смело сеять огурцы. Такая поздняя посадка имеет много преимуществ, которые точно порадуют всех дачников. В частности, это позволяет молодым растениям лучше адаптироваться к новым условиям и не перегреваться.
К тому же, в августе уменьшается количество вредителей и заболеваний, от которых кусты огурцов страдали в начале сезона. Посаженные в последний месяц лета овощи растут более здоровыми и экологически чистыми, поскольку они не нуждаются в обработке химическими средствами.
Как сеять огурцы на огороде в августе 2025 года
Если вы хотите быстро получить урожай огурцов, успейте посадить их на огороде до 15 августа. Если вам это удастся, то первый урожай вы увидите уже через 25-30 дней с момента посадки. Что касается метода посадки, то в каждую лунку стоит класть по два-три семени.
Также стоит выбирать раннеспелые и самоопыляемые сорта, ведь в конце лета насекомых, которые опыляют растения, становится меньше. А еще важно, чтобы сорт выдерживал заболевания, поскольку влага осенью может способствовать развитию растений.
Опытные дачники рекомендуют обратить внимание на такие сорта, как:
- "Амур F1"
- "Маша F1"
- "Артист F1"
- "Кибрия F1"
Когда по ночам уже снижается температура воздуха, накрывайте грядки с огурцами пленкой или агроволокном. Это поможет огурцам дольше плодоносить, а вам — есть вкусные овощи вплоть до конца осени.
Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов стоит посадить на огороде в августе 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, чем стоит обработать огурцы на огороде в августе 2025 года.
Также мы сообщали о том, как можно продлить плодоношение огурцов на огороде.
Читайте Новини.LIVE!