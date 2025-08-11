Як правильно сіяти огірки на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: Come On

У серпні ще не пізно сіяти огірки на городі, якщо ви хочете отримати гарний врожай з власної ділянки восени. Щоб не припуститися помилки і гарантовано зібратир смачні овочі на городі, варто знати, як їх правильно посадити у відкритий ґрунт.

На початку серпня вже не так спекотно, як у червні та липні, тому можна сміливо сіяти огірки. Така пізня посадка має багато переваг, які точно потішать всіх дачників. Зокрема, це дозволяє молодим рослинам краще адаптуватися до нових умов і не перегріватися.

До того ж, у серпні зменшується кількість шкідників і захворювань, від яких кущі огірків страждали на початку сезону. Посаджені в останній місяць літа овочі ростуть більш здоровими і екологічно чистими, оскільки вони не потребують обробки хімічними засобами.

Стиглий огірок на кущі на городі. Фото: Pinterest

Як сіяти огірки на городі в серпні 2025 року

Якщо ви хочете швидко отримати врожай огірків, встигніть посадити їх на городі до 15 серпня. Якщо вам це вдасться, то перший врожай ви побачите вже за 25-30 днів з моменту посадки. Що стосується методу посадки, то в кожну лунку варто класти по дві-три насінини.

Також варто обирати ранньостиглі та самозапильні сорти, адже наприкінці літа комах, які запилюють рослини, стає менше. А ще важливо, щоб сорт витримував захворювання, оскільки волога восени може сприяти розвитку рослин.

Досвідчені дачники рекомендують звернути увагу на такі сорти, як:

"Амур F1"

"Маша F1"

"Артист F1"

"Кібрія F1"

Коли ночами вже знижується температура повітря, накривайте грядки з огірками плівкою або агроволокном. Це допоможе огіркам довше плодоносити, а вам — їсти смачні овочі аж до кінця осені.

Посів насіння огірків на городі. Фото: Freepik

