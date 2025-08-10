Почему засыхают огурцы — как можно спасти урожай на огороде, советы дачникам

Засохшие листья огурцов и сбор урожая этих овощей. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, иногда бывает так, что огурцы на огороде начинают засыхать, а это может сильно снизить урожайность этих овощей. Опытные дачники рассказали, почему возникает эта проблема и что нужно обязательно сделать, чтобы вовремя спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Почему начинают засыхать огурцы

Если вы заметили, что листья на огурцах начинают засыхать, то вам нужно сначала определить, что стало причиной. Самыми распространенными причинами возникновения такой проблемы считаются:

Неправильный полив — огурцы нужно равномерно увлажнять, но нельзя допускать мокрого грунта

Недостаток питательных элементов — огурцам может не хватать железа, магния и азота

Наличие грибковых заболеваний — огурцы нужно обязательно обрабатывать от грибков

Листья огурцов, которые начали засыхать. Фото: Pinterest

Как можно спасти огурцы от засыхания

Во-первых, запомните, что сажать огурцы лучше во второй половине мая рядами на расстоянии в 100-120 сантиметров друг от друга и 20-30 сантиметров между кустами. Во-вторых, почва должна быть плодородной и богатой на гумус, имея слабокислый или нейтральный уровень кислотности. Перед посадкой надо насытить почву компостом или хорошо перепревшим навозом.

Место для посадки огурцов должно быть солнечным, но нельзя, чтобы были сильные ветра. Что касается полива растений, то делать это следует регулярно и утром, направляя струю воды не на листья, а на саму почву.

Когда овощи активно растут и плодоносят, на один квадратный метр выливайте пять-десять литров воды, а когда жарко, делать это надо каждые один-два дня. А чтобы сохранить влагу и избежать появления сорняков, мульчируйте почву вокруг растений скошенной травой или соломой. И не забывайте регулярно, но умеренно подкармливать огурцы комплексным удобрением.

Напомним, мы писали о том, чем нужно обрабатывать огурцы на огороде в августе 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как можно продлить период плодоношения огурцов на огороде.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя поливать огурцы с утра.