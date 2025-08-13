Как правильно поливать огурцы на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Как поливать огурцы в августе 2025, чтобы урожай был до зимы
В августе огурцам на огороде уже не нужно много влаги, но и без внимания также нельзя оставлять их. Опытные дачники рассказали, как правильно поливать кусты этого овоща, чтобы не допустить ошибку и не испортить весь урожай на огороде.
Как нужно поливать огурцы в августе
Какой водой и когда поливать огурцы
Запомните, что огурцы нужно поливать водой, температура которой составляет примерно 27 градусов тепла. Делать это лучше утром или вечером, когда на улице нет активного солнца, и регулярно, но не очень часто.
Как часто поливать огурцы на огороде
Поливать огурцы до окончания активного сбора урожая нужно примерно трижды в неделю. При этом, на один квадратный метр следует использовать от восьми до десяти литров воды. С середины августа делать это лучше один раз в семь-десять дней в количестве семи-восьми литров на один квадратный метр.
Если огурцы растут в теплице, их нужно чаще поливать, но меньшим количеством воды.
Можно ли поливать огурцы по листьям
Опытные дачники позволяют поливать кусты огурцов как под корень, так и по листьям. Но, при этом, дождевание нужно делать тогда, когда на улице нет активного солнца. Дело в том, что от него на листьях растений могут оставаться ожоги.
Очень часто огурцы по листьям советуют поливать до девяти часов утра, чтобы и днем влага вокруг растений была выше. В то же время, земля возле корневой шейки должна быть сухой, поскольку в противном случае корневая система начнет гнить.
Можно проводить дождевание и вечером, когда солнце уже не так палит, но еще не прохладно на улице.
