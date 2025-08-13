Как правильно поливать огурцы на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Сбор урожая огурцов на огороде и полив их кустов. Фото: коллаж Новини.LIVE

В августе огурцам на огороде уже не нужно много влаги, но и без внимания также нельзя оставлять их. Опытные дачники рассказали, как правильно поливать кусты этого овоща, чтобы не допустить ошибку и не испортить весь урожай на огороде.

Как нужно поливать огурцы в августе

Какой водой и когда поливать огурцы

Запомните, что огурцы нужно поливать водой, температура которой составляет примерно 27 градусов тепла. Делать это лучше утром или вечером, когда на улице нет активного солнца, и регулярно, но не очень часто.

Выращивание огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

Как часто поливать огурцы на огороде

Поливать огурцы до окончания активного сбора урожая нужно примерно трижды в неделю. При этом, на один квадратный метр следует использовать от восьми до десяти литров воды. С середины августа делать это лучше один раз в семь-десять дней в количестве семи-восьми литров на один квадратный метр.

Если огурцы растут в теплице, их нужно чаще поливать, но меньшим количеством воды.

Процесс полива кустов с огурцами на огороде. Фото: Epic Gardening

Можно ли поливать огурцы по листьям

Опытные дачники позволяют поливать кусты огурцов как под корень, так и по листьям. Но, при этом, дождевание нужно делать тогда, когда на улице нет активного солнца. Дело в том, что от него на листьях растений могут оставаться ожоги.

Очень часто огурцы по листьям советуют поливать до девяти часов утра, чтобы и днем влага вокруг растений была выше. В то же время, земля возле корневой шейки должна быть сухой, поскольку в противном случае корневая система начнет гнить.

Можно проводить дождевание и вечером, когда солнце уже не так палит, но еще не прохладно на улице.

