Як правильно поливати огірки на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Збір врожаю огірків на городі та полив їхніх кущів. Фото: колаж Новини.LIVE

У серпні огіркам на городі вже не потрібно багато вологи, але й без уваги також не можна залишати їх. Досвідчені дачники розповіли, як правильно поливати кущі цього овоча, щоб не припуститися помилки і не зіпсувати весь врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Як потрібно поливати огірки в серпні

Якою водою і коли поливати огірки

Запам’ятайте, що огірки потрібно поливати водою, температура якої становить приблизно 27 градусів тепла. Робити це краще зранку або ввечері, коли надворі немає активного сонця, і регулярно, але не дуже часто.

Вирощування огірків на городі. Фото: Decorexpro

Як часто поливати огірки на городі

Поливати огірки до закінчення активного збору врожаю потрібно приблизно тричі на тиждень. Водночас, на один квадратний метр варто використовувати від восьми до десяти літрів води. Із середини серпня робити це краще один раз на сім-десять днів у кількості семи-восьми літрів на один квадратний метр.

Якщо огірки ростуть у теплиці, їх потрібно частіше поливати, але меншою кількістю води.

Процес поливу кущів з огірками на городі. Фото: Epic Gardening

Чи можна поливати огірки по листю

Досвідчені дачники дозволяють поливати кущі огірків як під корінь, так і по листю. Але, при цьому, дощування потрібно робити тоді, коли надворі немає активного сонця. Справа в тому, що від нього на листях рослин можуть залишатися опіки.

Дуже часто огірки по листю радять поливати до дев’ятої години ранку, щоб і вдень волога навколо рослин була вищою. Водночас, земля біля кореневої шийки має бути сухою, оскільки в іншому випадку коренева система почне гнити.

Можна проводити дощування і ввечері, коли сонце вже не так пекуче, але ще не прохолодно надворі.

