Коли викопувати моркву на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай моркви в руці. Фото: Epic Gardening

Одним з найпопулярніших в Україні овочів є морква, врожай якої вже активно збирається на городах. Досвідчені дачники розповіли, коли краще викопувати коренеплоди на ділянці та що з ними варто робити після збору врожаю, щоб вони довше зберігали свій смак і зовнішній вигляд.

Про це розповідають на каналі "Корисне TV" в YouTube.

Реклама

Читайте також:

Коли краще викопувати моркву

Дачники з досвідом рекомендують збирати врожай моркви на початку серпня, але якщо ви посадили пізні сорти, то робити це краще на початку вересня. Проте, є певні ознаки, які допоможуть вам зрозуміти, коли цей овоч готовий до викопування на городі.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Як зрозуміти, що час викопувати моркву

Якщо ви подивилися на рослини моркви і побачили, що листя досі зелене, дочекайтеся, поки овоч не стане міцним і не досягне максимальних розмірів відповідно до сорту. Однак, якщо листя стає в’ялим і жовтим, починаючи нагинатися до поверхні землі, це означає, що вже можна збирати врожай на городі.

А якщо ви живете там, де багато дощів, спочатку викопайте пару моркви і подивіться на них. Якщо ви помітили пошкодження і тріщини на помаранчевих коренеплодах, викопуйте весь врожай. Справа в тому, що зіпсовані коренеплоди не будуть довго зберігатися.

Де краще зберігати моркву після викопування

Дачники з досвідом рекомендують зберігати врожай моркви там, де прохолодно і темно. Це може бути льох або підвал, де температура повітря становить нуль градусів. Для зберігання моркви важливо створити оптимальні умови, щоб вона довго пролежала і не втратила ані смаку, ані якості.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити моркву на городі, щоб захистити її від шкідників.

Раніше ми розповідали про те, чому морква виростає короткою і гіркою і як врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля моркви на городі для покращення врожаю.