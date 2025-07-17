Чим обробити моркву, щоб захистити її від шкідників — ефективні засоби, поради дачникам

Урожай моркви і полив цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У липні рослини моркви починають активно рости, закладають коренеплоди, але страждають від різних захворювань і шкідників. Щоб не втратити врожай і захистити цей овоч від паразитів, дізнайтеся, чим обов’язково потрібно обробити цю культуру.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Часник

До складу цієї культури входять природні фітонциди, які вміють відлякувати велику кількість шкідників від моркви, зокрема, і морквяну муху. Для того, щоб приготувати ефективний настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Часник — 100 грамів

Тепла вода — один літр

Вода для розбавлення — п’ять літрів

Залийте часник водою і залиште суміш настоюватися, після чого процідіть і розбавте готовий настій звичайною водою. Обприскуйте моркву на городі кожні сім-десять днів тоді, коли надворі прохолодно і немає вітру. Це не тільки захистить ваш овоч, а й зміцнить його.

Вирощений врожай моркви на городі. Фото: Garden

Деревна зола

До складу деревної золи входить фосфор і калій, які зміцнюють імунну систему рослин і захищають їх від грибкових хвороб. Щоб приготувати суміш для підживлення моркви, візьміть такі інгредієнти, як:

Деревна зола — одна склянка

Тепла вода — п’ять літрів

Залийте золу водою і залиште настоятися на 24 години, після чого процідіть настій і обробляйте рослини на городі. Поливайте або обприскуйте моркву один раз на два тижні, щоб захистити її від набридливих шкідників.

Процес поливу рослин моркви на городі. Фото: Decorexpro

Рідке мило

Якщо ви хочете захистити моркву від попелиці та інших комах, які псують врожай, приготуйте простий мильний розчин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Рідке мило — дві столові ложки

Вода — п’ять літрів

Розчиніть мило у воді та обприскуйте свої рослини зранку або ввечері, адже це порушує дихання комах.

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