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Головна Дім Ефективний захист від шкідників — чим треба обробити моркву

Ефективний захист від шкідників — чим треба обробити моркву

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 22:33
Чим обробити моркву, щоб захистити її від шкідників — ефективні засоби, поради дачникам
Урожай моркви і полив цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У липні рослини моркви починають активно рости, закладають коренеплоди, але страждають від різних захворювань і шкідників. Щоб не втратити врожай і захистити цей овоч від паразитів, дізнайтеся, чим обов’язково потрібно обробити цю культуру.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто обробити рослини моркви від шкідників

Часник

До складу цієї культури входять природні фітонциди, які вміють відлякувати велику кількість шкідників від моркви, зокрема, і морквяну муху. Для того, щоб приготувати ефективний настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Часник — 100 грамів
  • Тепла вода — один літр
  • Вода для розбавлення — п’ять літрів

Залийте часник водою і залиште суміш настоюватися, після чого процідіть і розбавте готовий настій звичайною водою. Обприскуйте моркву на городі кожні сім-десять днів тоді, коли надворі прохолодно і немає вітру. Це не тільки захистить ваш овоч, а й зміцнить його.

Морковь
Вирощений врожай моркви на городі. Фото: Garden

Деревна зола

До складу деревної золи входить фосфор і калій, які зміцнюють імунну систему рослин і захищають їх від грибкових хвороб. Щоб приготувати суміш для підживлення моркви, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Тепла вода — п’ять літрів

Залийте золу водою і залиште настоятися на 24 години, після чого процідіть настій і обробляйте рослини на городі. Поливайте або обприскуйте моркву один раз на два тижні, щоб захистити її від набридливих шкідників.

Полив моркови
Процес поливу рослин моркви на городі. Фото: Decorexpro

Рідке мило

Якщо ви хочете захистити моркву від попелиці та інших комах, які псують врожай, приготуйте простий мильний розчин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Рідке мило — дві столові ложки
  • Вода — п’ять літрів

Розчиніть мило у воді та обприскуйте свої рослини зранку або ввечері, адже це порушує дихання комах.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити поруч із морквою на городі для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна висаджувати біля моркви на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому морква почала тріскатися і як можна врятувати врожай.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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