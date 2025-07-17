Чем обработать морковь, чтобы защитить ее от вредителей — эффективные средства, советы дачникам

Эффективная защита от вредителей — чем надо обработать морковь
В июле растения моркови начинают активно расти, закладывают корнеплоды, но страдают от различных заболеваний и вредителей. Чтобы не потерять урожай и защитить этот овощ от паразитов, узнайте, чем обязательно нужно обработать эту культуру.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит обработать растения моркови от вредителей
Чеснок
В состав этой культуры входят природные фитонциды, которые умеют отпугивать большое количество вредителей от моркови, в частности, и морковную муху. Для того, чтобы приготовить эффективный настой, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Чеснок — 100 грамм
- Теплая вода — один литр
- Вода для разбавления — пять литров
Залейте чеснок водой и оставьте смесь настаиваться, после чего процедите и разбавьте готовый настой обычной водой. Опрыскивайте морковь на огороде каждые семь-десять дней тогда, когда на улице прохладно и нет ветра. Это не только защитит ваш овощ, но и укрепит его.
Древесная зола
В состав древесной золы входит фосфор и калий, которые укрепляют иммунную систему растений и защищают их от грибковых болезней. Чтобы приготовить смесь для подкормки моркови, возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Теплая вода — пять литров
Залейте золу водой и оставьте настояться на 24 часа, после чего процедите настой и обрабатывайте растения на огороде. Поливайте или опрыскивайте морковь один раз в две недели, чтобы защитить ее от надоедливых вредителей.
Жидкое мыло
Если вы хотите защитить морковь от тли и других насекомых, которые портят урожай, приготовьте простой мыльный раствор. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Жидкое мыло — две столовые ложки
- Вода — пять литров
Растворите мыло в воде и опрыскивайте свои растения утром или вечером, ведь это нарушает дыхание насекомых.
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