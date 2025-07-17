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Главная Дом Эффективная защита от вредителей — чем надо обработать морковь

Эффективная защита от вредителей — чем надо обработать морковь

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 22:33
Чем обработать морковь, чтобы защитить ее от вредителей — эффективные средства, советы дачникам
Урожай моркови и полив этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В июле растения моркови начинают активно расти, закладывают корнеплоды, но страдают от различных заболеваний и вредителей. Чтобы не потерять урожай и защитить этот овощ от паразитов, узнайте, чем обязательно нужно обработать эту культуру.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чеснок

В состав этой культуры входят природные фитонциды, которые умеют отпугивать большое количество вредителей от моркови, в частности, и морковную муху. Для того, чтобы приготовить эффективный настой, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Чеснок — 100 грамм
  • Теплая вода — один литр
  • Вода для разбавления — пять литров

Залейте чеснок водой и оставьте смесь настаиваться, после чего процедите и разбавьте готовый настой обычной водой. Опрыскивайте морковь на огороде каждые семь-десять дней тогда, когда на улице прохладно и нет ветра. Это не только защитит ваш овощ, но и укрепит его.

Морковь
Выращенный урожай моркови на огороде. Фото: Garden

Древесная зола

В состав древесной золы входит фосфор и калий, которые укрепляют иммунную систему растений и защищают их от грибковых болезней. Чтобы приготовить смесь для подкормки моркови, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Теплая вода — пять литров

Залейте золу водой и оставьте настояться на 24 часа, после чего процедите настой и обрабатывайте растения на огороде. Поливайте или опрыскивайте морковь один раз в две недели, чтобы защитить ее от надоедливых вредителей.

Полив моркови
Процесс полива растений моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Жидкое мыло

Если вы хотите защитить морковь от тли и других насекомых, которые портят урожай, приготовьте простой мыльный раствор. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Жидкое мыло — две столовые ложки
  • Вода — пять литров

Растворите мыло в воде и опрыскивайте свои растения утром или вечером, ведь это нарушает дыхание насекомых.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить рядом с морковью на огороде для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя высаживать возле моркови на огороде.

Также мы сообщали о том, почему морковь начала трескаться и как можно спасти урожай.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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