Когда выкапывать морковь на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай моркови в руке. Фото: Epic Gardening

Одним из самых популярных в Украине овощей является морковь, урожай которой уже активно собирается на огородах. Опытные дачники рассказали, когда лучше выкапывать корнеплоды на участке и что с ними стоит делать после сбора урожая, чтобы они дольше сохраняли свой вкус и внешний вид.

Об этом рассказывают на канале "Корисне TV" в YouTube.

Реклама

Читайте также:

Когда лучше выкапывать морковь

Дачники с опытом рекомендуют собирать урожай моркови в начале августа, но если вы посадили поздние сорта, то делать это лучше в начале сентября. Тем не менее, есть определенные признаки, которые помогут вам понять, когда этот овощ готов к выкапыванию на огороде.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Как понять, что пора выкапывать морковь

Если вы посмотрели на растения моркови и увидели, что листья до сих пор зеленые, дождитесь, пока овощ не станет крепким и не достигнет максимальных размеров в соответствии с сортом. Однако, если листья становятся дряблыми и желтыми, начиная нагибаться к поверхности земли, это означает, что уже можно собирать урожай на огороде.

А если вы живете там, где много дождей, сначала выкопайте пару моркови и посмотрите на них. Если вы заметили повреждения и трещины на оранжевых корнеплодах, выкапывайте весь урожай. Дело в том, что испорченные корнеплоды не будут долго храниться.

Где лучше хранить морковь после выкапывания

Дачники с опытом рекомендуют хранить урожай моркови там, где прохладно и темно. Это может быть погреб или подвал, где температура воздуха составляет ноль градусов. Для хранения моркови важно создать оптимальные условия, чтобы она долго пролежала и не потеряла ни вкуса, ни качества.

Напомним, мы писали о том, чем стоит обработать морковь на огороде, чтобы защитить ее от вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, почему морковь вырастает короткой и горькой и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле моркови на огороде для улучшения урожая.