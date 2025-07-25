Чим треба підживити моркву на городі в серпні 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Врожай моркви і підживлення цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен справжній дачник завжди хоче мати на своєму городі солодку моркву, але для цього варто прикласти певних зусиль. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з врожаєм цього популярного овоча, щоб він виріс солодким.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На рівень солодкості моркви впливає тип ґрунту, в якому вона у вас росте, і в ідеалі, щоб він був нейтральним. Якщо у вас кислий ґрунт, завапнуйте його. Для цього потрібно розсипати від 400 до 500 грамів вапна на кожен квадратний метр території.

Можна знизити кислотність і довести її рівень до семи, внісши в ґрунт деревну золу. Для цього вам потрібно взяти дві-три склянки цього добрива на один квадратний метр ділянки. А ось щоб виростити солодку моркву, її потрібно підживити певними добривами.

Вирощування моркви на городній ділянці. Фото: Pinterest

Чим удобрити моркву на городі в серпні 2025 року

Нітроамофоска і марганцівка

Якщо ви хочете виростити моркву на 50% солодшою, у серпні її потрібно підживити розчином з таких інгредієнтів, як:

Нітроамофоска — дві столові ложки

Марганцівка — шість-сім кристалів

Вода — десять літрів

Розчиніть нітроамофоску з марганцівкою у воді та поливайте грядки з морквою один раз на тиждень впродовж двох-трьох тижнів. Однак, якщо під рукою немає марганцівки, можете додати до нітроамофоски одну склянку деревної золи.

Підживлення рослин моркви на городі. Фото: Backyard Boss

Борна кислота

Для приготування ефективного розчину для підживлення моркви на городі вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Борна кислота — одна чайна ложка

Вода — десять літрів

Розведіть порошок у воді та поливайте моркву готовою сумішшю в серпні кожні п’ять-сім днів впродовж двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому морква виростає гіркою і короткою і як можна врятувати врожай.

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