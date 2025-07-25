Чем надо подкормить морковь на огороде в августе 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам

Урожай моркови и подкормка этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый настоящий дачник всегда хочет иметь на своем огороде сладкую морковь, но для этого стоит приложить определенные усилия. Узнайте, что обязательно нужно сделать с урожаем этого популярного овоща, чтобы он вырос сладким.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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На уровень сладости моркови влияет тип почвы, в которой она у вас растет, и в идеале, чтобы она была нейтральной. Если у вас кислая почва, заизвесткуйте ее. Для этого нужно рассыпать от 400 до 500 грамм извести на каждый квадратный метр территории.

Можно снизить кислотность и довести ее уровень до семи, внеся в почву древесную золу. Для этого вам нужно взять два-три стакана этого удобрения на один квадратный метр участка. А вот чтобы вырастить сладкую морковь, ее нужно подкормить определенными удобрениями.

Выращивание моркови на огородном участке. Фото: Pinterest

Чем удобрить морковь на огороде в августе 2025 года

Нитроаммофоска и марганцовка

Если вы хотите вырастить морковь на 50% слаще, в августе ее нужно подкормить раствором из таких ингредиентов, как:

Нитроаммофоска — две столовые ложки

Марганцовка — шесть-семь кристаллов

Вода — десять литров

Растворите нитроаммофоску с марганцовкой в воде и поливайте грядки с морковью один раз в неделю в течение двух-трех недель. Однако, если под рукой нет марганцовки, можете добавить к нитроаммофоске один стакан древесной золы.

Подкормка растений моркови на огороде. Фото: Backyard Boss

Борная кислота

Для приготовления эффективного раствора для подкормки моркови на огороде вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Борная кислота — одна чайная ложка

Вода — десять литров

Разведите порошок в воде и поливайте морковь готовой смесью в августе каждые пять-семь дней в течение двух-трех недель.

Напомним, мы писали о том, почему морковь вырастает горькой и короткой и как можно спасти урожай.

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