Головна Дім та город У які дні серпня не можна копати картоплю — прикмети та поради

У які дні серпня не можна копати картоплю — прикмети та поради

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 01:12
Коли не можна копати картоплю в серпні — Несприятливі дні
Людина копає картоплю на городі. Фото: pixabay.com

Картопля — основна культура українського городу, і важливо знати, коли її викопувати. Якщо зробити це в неправильний день, вона може швидко зіпсуватися і втратити смак. Народні прикмети та досвід городників допоможуть визначити сприятливий час для збору врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Повний місяць

У дні повного місяця не радять викопувати картоплю, адже земля ніби "тягне" соки до поверхні. Волога картопля швидко проростає і гниє, тому краще почекати кілька днів після повного місяця.

Молодик

У період молодика рослини ослаблені, земля "порожня". Врожай, зібраний у ці дні, дрібніший, має менше крохмалю і швидше втрачає смак.

Врожай картоплі на городі.
Врожай картоплі на городі. Фото: pixabay.com

Дні після грози

Одразу після сильної грози копати картоплю не слід: земля надто волога, а бульби прогріваються, що створює ризик розвитку фітофторозу. Варто зачекати 2-3 дні, поки ґрунт підсохне.

Церковні свята 

Великі серпневі свята — Маковія (14 серпня) та Спас (19 і 29 серпня) — також вважаються несприятливими для роботи на городі. Викопана в ці дні картопля може швидко псуватися, а сама праця дається важче. 

Людина тримає викопану картоплю.
Людина тримає викопану картоплю. Фото: pixabay.com

Погодні умови

Дуже спекотні або холодні дні теж небажані для збору врожаю. У спеку бульби втрачають тургор і стають м’якими, а в холодні дні набирають зайвої вологи, що шкодить збереженню. 

Серпневі заборони — це старі селянські поради, перевірені часом. Дотримуючись їх, картопля збережеться до весни, а на столі вона завжди буде смачною та корисною.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
