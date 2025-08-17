Відео
Головна Дім та город Ніколи не зберігайте картоплю з цим овочем — врожай зіпсується

Ніколи не зберігайте картоплю з цим овочем — врожай зіпсується

Дата публікації: 17 серпня 2025 16:54
З яким овочем не можна зберігати картоплю — корисні поради
Людина, яка тримає картоплю в руці. Фото: Potatoes

Після збору врожаю картоплі завжди хочеться його зберегти надовше, але є правила, яких обов’язково потрібно дотримуватися. Досвідчені дачники розповіли, в якому місці краще тримати цей овоч після викопування і з якими овочами та фруктами категорично не можна його зберігати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

В якому місці варто зберігати картоплю

Деякі дачники тримають картоплю у відсіку для овочів у холодильнику, але з великою кількістю врожаю це не вдасться зробити. Фахівці рекомендують зберігати цей популярний овоч там, де прохолодно, сухо і темно. 

Це може бути комора, підвал або спеціальна скринька на балконі, де температура тримається на рівні двох градусів тепла. Справа в тому, що зниження температури повітря робить картоплю м’якою і зовсім несмачною.

Якщо ви триматимете цей овоч у холодильнику, то крохмаль у його складі стане цукром, тому коренеплоди втратять структуру і смак, а також будуть швидше псуватися.

Хранение картошки
Процес зберігання картоплі в сітках. Фото: Freepik

Біля якого овоча не можна зберігати картоплю

У процесі зберігання важливо дотримуватися правильного сусідства на полицях. Експерти наголошують, що картоплю ні в якому разі не можна тримати поруч із цибулею. Справа в тому, що з цього овоча виділяється етилен, який прискорює достигання і змушує картоплю гнити.

Простими словами — цибуля біля картоплі починає швидше псуватися, а самі коренеплоди поглинають вологу і втрачають свою форму.

Лук и картошка
Картопля з цибулею в кошику на столі. Фото: Freepik

З чим ще не можна зберігати картоплю

Також картоплю не можна тримати з продуктами, до складу яких входить етилен. Йдеться про такі фрукти та овочі, як:

  • Яблука
  • Банани
  • Помідори

Ці продукти також змушують картоплю проростати і гнити, тому їх не варто зберігати поруч.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на картоплі жовтіє листя і як можна врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще викопувати картоплю на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти картоплі варто садити на городі в Україні.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
