З яким овочем не можна зберігати картоплю — корисні поради

Після збору врожаю картоплі завжди хочеться його зберегти надовше, але є правила, яких обов’язково потрібно дотримуватися. Досвідчені дачники розповіли, в якому місці краще тримати цей овоч після викопування і з якими овочами та фруктами категорично не можна його зберігати.

В якому місці варто зберігати картоплю

Деякі дачники тримають картоплю у відсіку для овочів у холодильнику, але з великою кількістю врожаю це не вдасться зробити. Фахівці рекомендують зберігати цей популярний овоч там, де прохолодно, сухо і темно.

Це може бути комора, підвал або спеціальна скринька на балконі, де температура тримається на рівні двох градусів тепла. Справа в тому, що зниження температури повітря робить картоплю м’якою і зовсім несмачною.

Якщо ви триматимете цей овоч у холодильнику, то крохмаль у його складі стане цукром, тому коренеплоди втратять структуру і смак, а також будуть швидше псуватися.

Процес зберігання картоплі в сітках. Фото: Freepik

Біля якого овоча не можна зберігати картоплю

У процесі зберігання важливо дотримуватися правильного сусідства на полицях. Експерти наголошують, що картоплю ні в якому разі не можна тримати поруч із цибулею. Справа в тому, що з цього овоча виділяється етилен, який прискорює достигання і змушує картоплю гнити.

Простими словами — цибуля біля картоплі починає швидше псуватися, а самі коренеплоди поглинають вологу і втрачають свою форму.

Картопля з цибулею в кошику на столі. Фото: Freepik

З чим ще не можна зберігати картоплю

Також картоплю не можна тримати з продуктами, до складу яких входить етилен. Йдеться про такі фрукти та овочі, як:

Яблука

Банани

Помідори

Ці продукти також змушують картоплю проростати і гнити, тому їх не варто зберігати поруч.

