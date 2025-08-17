З яким овочем не можна зберігати картоплю — корисні поради

Ніколи не зберігайте картоплю з цим овочем — врожай зіпсується
Після збору врожаю картоплі завжди хочеться його зберегти надовше, але є правила, яких обов’язково потрібно дотримуватися. Досвідчені дачники розповіли, в якому місці краще тримати цей овоч після викопування і з якими овочами та фруктами категорично не можна його зберігати.
В якому місці варто зберігати картоплю
Деякі дачники тримають картоплю у відсіку для овочів у холодильнику, але з великою кількістю врожаю це не вдасться зробити. Фахівці рекомендують зберігати цей популярний овоч там, де прохолодно, сухо і темно.
Це може бути комора, підвал або спеціальна скринька на балконі, де температура тримається на рівні двох градусів тепла. Справа в тому, що зниження температури повітря робить картоплю м’якою і зовсім несмачною.
Якщо ви триматимете цей овоч у холодильнику, то крохмаль у його складі стане цукром, тому коренеплоди втратять структуру і смак, а також будуть швидше псуватися.
Біля якого овоча не можна зберігати картоплю
У процесі зберігання важливо дотримуватися правильного сусідства на полицях. Експерти наголошують, що картоплю ні в якому разі не можна тримати поруч із цибулею. Справа в тому, що з цього овоча виділяється етилен, який прискорює достигання і змушує картоплю гнити.
Простими словами — цибуля біля картоплі починає швидше псуватися, а самі коренеплоди поглинають вологу і втрачають свою форму.
З чим ще не можна зберігати картоплю
Також картоплю не можна тримати з продуктами, до складу яких входить етилен. Йдеться про такі фрукти та овочі, як:
- Яблука
- Банани
- Помідори
Ці продукти також змушують картоплю проростати і гнити, тому їх не варто зберігати поруч.
