Головна Дім та город Ні в якому разі не копайте картоплю на городі в цей період

Ні в якому разі не копайте картоплю на городі в цей період

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:33
Коли не можна копати картоплю на городі — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Деякі дачники викопують картоплю на городі геть невчасно, в результаті чого вони втрачають врожай ще до моменту настання перших заморозків. Дізнайтеся, в який момент категорично не варто збирати врожай цього овоча, коли краще копати картоплю і як підготуватися до цього.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому не можна збирати врожай картоплі завчасно

Багато дачників припускаються однієї помилки на городі — вони раніше за термін викопують картоплю, коли земля ще не охолола. Але робити цього категорично не можна, оскільки в теплі та волозі бульби починають запарюватися, виділяючи тепло і провокуючи появу конденсату.

Зовні картопля стає сухою, а всередині починається процес псування. Цю картоплю вже точно не врятує навіть найкращий льох.

Картошка
Викопування врожаю картоплі на городі. Фото: Pinterest

Коли варто копати різні сорти картоплі

У серпні дачники починають викопувати лише ранні сорти картоплі, адже їх не можна довго зберігати. А ось що стосується пізніх сортів, то їх варто викопувати на городі лише після 15 вересня, коли земля охолоне, а бульби достигнуть. 

Лише в такому випадку ви зможете спокійно зберігати картоплю, не хвилюючись за те, що вона зіпсується.

Сбор картошки
Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Pinterest

Як підготуватися до збору врожаю картоплі

Перш, ніж викопувати картоплю на городі, необхідно правильно підготуватися. За сім-десять днів до моменту збору врожаю просто скосіть усе бадилля картоплі на городі. Це не тільки прискорить процес достигання картоплі, а й знизить ризик розвитку фітофтори та інших захворювань, від яких зазвичай страждає картопля. 

Справа в тому, що наземна частина картоплі вважається серед дачників джерелом інфекцій, тому її треба обов’язково позбавлятися.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на картоплі скручується листя і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробляти картоплю до підгортання.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
