Коли не можна копати картоплю на городі — поради дачникам

Ні в якому разі не копайте картоплю на городі в цей період
Деякі дачники викопують картоплю на городі геть невчасно, в результаті чого вони втрачають врожай ще до моменту настання перших заморозків. Дізнайтеся, в який момент категорично не варто збирати врожай цього овоча, коли краще копати картоплю і як підготуватися до цього.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому не можна збирати врожай картоплі завчасно
Багато дачників припускаються однієї помилки на городі — вони раніше за термін викопують картоплю, коли земля ще не охолола. Але робити цього категорично не можна, оскільки в теплі та волозі бульби починають запарюватися, виділяючи тепло і провокуючи появу конденсату.
Зовні картопля стає сухою, а всередині починається процес псування. Цю картоплю вже точно не врятує навіть найкращий льох.
Коли варто копати різні сорти картоплі
У серпні дачники починають викопувати лише ранні сорти картоплі, адже їх не можна довго зберігати. А ось що стосується пізніх сортів, то їх варто викопувати на городі лише після 15 вересня, коли земля охолоне, а бульби достигнуть.
Лише в такому випадку ви зможете спокійно зберігати картоплю, не хвилюючись за те, що вона зіпсується.
Як підготуватися до збору врожаю картоплі
Перш, ніж викопувати картоплю на городі, необхідно правильно підготуватися. За сім-десять днів до моменту збору врожаю просто скосіть усе бадилля картоплі на городі. Це не тільки прискорить процес достигання картоплі, а й знизить ризик розвитку фітофтори та інших захворювань, від яких зазвичай страждає картопля.
Справа в тому, що наземна частина картоплі вважається серед дачників джерелом інфекцій, тому її треба обов’язково позбавлятися.
