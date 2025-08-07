Видео
Ни в коем случае не копайте картошку на огороде в этот период

Ни в коем случае не копайте картошку на огороде в этот период

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 22:33
Когда нельзя копать картошку на огороде — советы дачникам
Дачник, который собирает урожай картошки на огороде. Фото: Freepik

Некоторые дачники выкапывают картошку на огороде совершенно не вовремя, в результате чего они теряют урожай еще до момента наступления первых заморозков. Узнайте, в какой момент категорически не стоит собирать урожай этого овоща, когда лучше копать картошку и как подготовиться к этому.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему нельзя собирать урожай картошки раньше времени

Многие дачники допускают одну ошибку на огороде — они раньше срока выкапывают картошку, когда земля еще не остыла. Но делать этого категорически нельзя, поскольку в тепле и влаге клубни начинают запариваться, выделяя тепло и провоцируя появление конденсата.

Внешне картошка становится сухой, а внутри начинается процесс порчи. Этот картофель уже точно не спасет даже самый лучший погреб.

Картошка
Выкапывание урожая картошки на огороде. Фото: Pinterest

Когда стоит копать разные сорта картошки

В августе дачники начинают выкапывать только ранние сорта картофеля, ведь их нельзя долго хранить. А вот что касается поздних сортов, то их стоит выкапывать на огороде только после 15 сентября, когда земля остынет, а клубни созреют.

Только в таком случае вы сможете спокойно хранить картофель, не волнуясь за то, что он испортится.

Сбор картошки
Сбор урожая картошки на огороде. Фото: Pinterest

Как подготовиться к сбору урожая картофеля

Прежде, чем выкапывать картофель на огороде, необходимо правильно подготовиться. За семь-десять дней до момента сбора урожая просто скосите всю ботву картофеля на огороде. Это не только ускорит процесс созревания картофеля, но и снизит риск развития фитофторы и других заболеваний, от которых обычно страдает картофель.

Дело в том, что наземная часть картофеля считается среди дачников источником инфекций, поэтому от нее надо обязательно избавляться.

Напомним, мы писали о том, почему на картофеле скручиваются листья и как спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде.

Также мы сообщали о том, чем нужно обрабатывать картофель до окучивания.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
