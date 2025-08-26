Видео
В какие дни августа нельзя копать картошку — приметы и советы

Дата публикации 26 августа 2025 01:12
Когда нельзя копать картошку в августе — Неблагоприятные дни
Человек копает картошку на огороде. Фото: pixabay.com

Картошка — основная культура украинского огорода, и важно знать, когда её выкапывать. Если сделать это в неправильный день, она может быстро испортиться и потерять вкус. Народные приметы и опыт огородников помогут определить благоприятное время для сбора урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Полнолуние

В дни полнолуния не советуют выкапывать картошку, ведь земля будто "тянет" соки к поверхности. Влажный картофель быстро прорастает и гниет, поэтому лучше подождать несколько дней после полнолуния.

Новолуние

В период новолуния растения ослаблены, земля "пустая". Урожай, собранный в эти дни, более мелкий, имеет меньше крахмала и быстрее теряет вкус.

Врожай картоплі на городі.
Урожай картофеля на огороде. Фото: pixabay.com

Дни после грозы

Сразу после сильной грозы копать картофель не следует: земля слишком влажная, а корнеплод прогревается, что создает риск развития фитофтороза. Стоит подождать 2-3 дня, пока почва подсохнет.

Церковные праздники

Большие августовские праздники — Маковея (14 августа) и Спас (19 и 29 августа) — также считаются неблагоприятными для работы на огороде. Выкопанный в эти дни картофель может быстро портиться, а сам труд дается тяжелее.

Людина тримає викопану картоплю.
Человек держит выкопанную картошку. Фото: pixabay.com

Погодные условия

Очень жаркие или холодные дни тоже нежелательны для сбора урожая. В жару картошка теряет тургор и становится мягкой, а в холодные дни набирает лишнюю влагу, что вредит сохранности.

Августовские запреты — это старые фермерские советы, проверенные временем. Придерживаясь их, картофель сохранится до весны, а на столе он всегда будет вкусным и полезным.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
