Рак картоплі в Україні – як врятувати врожай від захворювання

Рак картоплі — як врятувати врожай і не втратити грядки
Для багатьох городників великий врожай картоплі дуже важливий, тому що є основним продуктом на столі. Але навіть здорові на вигляд бульби можуть постраждати від небезпечного захворювання — раку картоплі, яке здатне знищити врожай і заражати ґрунт на роки.
ГУ Держпродспоживслужби у Київській області ділиться корисними порадами для дачників.
Якщо рак картоплі потрапляє на город, увесь урожай стає непридатним для споживання чи продажу, а заражена ділянка довго не підходить для посадки картоплі та інших культур. Через те, що спори хвороби дуже стійкі в ґрунті, ліквідувати зараження можна лише поступово, суворо дотримуючись агротехніки.
Як розпізнати хворобу
- На бульбах та столонах з’являються бородавчасті нарости, які поступово розростаються й нагадують цвітну капусту;
- Уражені частини швидко загнивають;
- Стебла уражаються рідко, а корені зазвичай залишаються цілими.
Патоген передається через
- Заражений посадковий матеріал;
- Ґрунт, що налип на інвентар чи техніку;
- Гній від тварин, яких годували хворими бульбами;
- Дощові та паводкові води, навіть вітер, що розносить висохлі заражені рештки.
Якщо ви помітили підозрілі нарости або зміни на бульбах чи інших частинах картоплі, не чекайте — одразу повідомте Держпродспоживслужбу для перевірки.
Як захистити врожай
- Використовуйте лише сертифіковане насіння, стійке до збудника;
- Робіть сортозаміну кожні 4–5 років, навіть для стійких сортів;
- Дотримуйтесь сівозміни: віддавайте перевагу зерновим та бобовим, уникайте пасльонових;
- На заражених ділянках не висаджуйте картоплю та помідори навіть кілька наступних років;
- Перед посадкою промивайте бульби у слабкому лужному розчині;
- Уражені рослини знищуйте: спалюйте або закопуйте глибоко в землю з додаванням хлорного вапна;
- Не використовуйте заражені бульби для годівлі тварин.
