Рак картоплі в Україні – як врятувати врожай від захворювання

Заражена картопля. Фото: Держпродспоживслужба

Для багатьох городників великий врожай картоплі дуже важливий, тому що є основним продуктом на столі. Але навіть здорові на вигляд бульби можуть постраждати від небезпечного захворювання — раку картоплі, яке здатне знищити врожай і заражати ґрунт на роки.

ГУ Держпродспоживслужби у Київській області ділиться корисними порадами для дачників.

Якщо рак картоплі потрапляє на город, увесь урожай стає непридатним для споживання чи продажу, а заражена ділянка довго не підходить для посадки картоплі та інших культур. Через те, що спори хвороби дуже стійкі в ґрунті, ліквідувати зараження можна лише поступово, суворо дотримуючись агротехніки.

Як розпізнати хворобу

На бульбах та столонах з’являються бородавчасті нарости, які поступово розростаються й нагадують цвітну капусту;

Уражені частини швидко загнивають;

Стебла уражаються рідко, а корені зазвичай залишаються цілими.

Патоген передається через

Заражений посадковий матеріал;

Ґрунт, що налип на інвентар чи техніку;

Гній від тварин, яких годували хворими бульбами;

Дощові та паводкові води, навіть вітер, що розносить висохлі заражені рештки.

Врожай картоплі з захворюванням. Фото: Держпродспоживслужба

Якщо ви помітили підозрілі нарости або зміни на бульбах чи інших частинах картоплі, не чекайте — одразу повідомте Держпродспоживслужбу для перевірки.

Як захистити врожай

Використовуйте лише сертифіковане насіння, стійке до збудника;

Робіть сортозаміну кожні 4–5 років, навіть для стійких сортів;

Дотримуйтесь сівозміни: віддавайте перевагу зерновим та бобовим, уникайте пасльонових;

На заражених ділянках не висаджуйте картоплю та помідори навіть кілька наступних років;

Перед посадкою промивайте бульби у слабкому лужному розчині;

Уражені рослини знищуйте: спалюйте або закопуйте глибоко в землю з додаванням хлорного вапна;

Не використовуйте заражені бульби для годівлі тварин.

Дачник з врожаєм картоплі на городі. Фото: Freepik

