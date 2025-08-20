Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Рак картоплі — як врятувати врожай і не втратити грядки

Рак картоплі — як врятувати врожай і не втратити грядки

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:31
Рак картоплі в Україні – як врятувати врожай від захворювання
Заражена картопля. Фото: Держпродспоживслужба

Для багатьох городників великий врожай картоплі дуже важливий, тому що є основним продуктом на столі. Але навіть здорові на вигляд бульби можуть постраждати від небезпечного захворювання — раку картоплі, яке здатне знищити врожай і заражати ґрунт на роки.

ГУ Держпродспоживслужби у Київській області ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Якщо рак картоплі потрапляє на город, увесь урожай стає непридатним для споживання чи продажу, а заражена ділянка довго не підходить для посадки картоплі та інших культур. Через те, що спори хвороби дуже стійкі в ґрунті, ліквідувати зараження можна лише поступово, суворо дотримуючись агротехніки.

Як розпізнати хворобу

  • На бульбах та столонах з’являються бородавчасті нарости, які поступово розростаються й нагадують цвітну капусту;
  • Уражені частини швидко загнивають;
  • Стебла уражаються рідко, а корені зазвичай залишаються цілими.

Патоген передається через

  • Заражений посадковий матеріал;
  • Ґрунт, що налип на інвентар чи техніку;
  • Гній від тварин, яких годували хворими бульбами;
  • Дощові та паводкові води, навіть вітер, що розносить висохлі заражені рештки.
Картопля
Врожай картоплі з захворюванням. Фото: Держпродспоживслужба

Якщо ви помітили підозрілі нарости або зміни на бульбах чи інших частинах картоплі, не чекайте — одразу повідомте Держпродспоживслужбу для перевірки.

Як захистити врожай

  • Використовуйте лише сертифіковане насіння, стійке до збудника;
  • Робіть сортозаміну кожні 4–5 років, навіть для стійких сортів;
  • Дотримуйтесь сівозміни: віддавайте перевагу зерновим та бобовим, уникайте пасльонових;
  • На заражених ділянках не висаджуйте картоплю та помідори навіть кілька наступних років;
  • Перед посадкою промивайте бульби у слабкому лужному розчині;
  • Уражені рослини знищуйте: спалюйте або закопуйте глибоко в землю з додаванням хлорного вапна;
  • Не використовуйте заражені бульби для годівлі тварин.
Картопля
Дачник з врожаєм картоплі на городі. Фото: Freepik

Раніше ми інформували, з яким овочем не можна зберігати картоплю.

Також ми повідомляли, коли не можна копати картоплю на городі.

Крім того, ми пояснювали, чому на картоплі скручується листя.

врожай овочі поради город картопля ефективні способи
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації