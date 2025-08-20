Рак картофеля в Украине — как спасти урожай от заболевания

Зараженный картофель. Фото: Госпродпотребслужба

Для многих огородников большой урожай картофеля очень важен, так как является основным продуктом на столе. Но даже здоровые на вид клубни могут пострадать от опасного заболевания — рака картофеля, которое способно уничтожить урожай и заражать почву на годы.

ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области делится полезными советами для дачников.

Если рак картофеля попадает на огород, весь урожай становится непригодным для потребления или продажи, а зараженный участок долго не подходит для посадки картофеля и других культур. Из-за того, что споры болезни очень устойчивы в почве, ликвидировать заражение можно лишь постепенно, строго соблюдая агротехнику.

Как распознать болезнь

На клубнях и столонах появляются бородавчатые наросты, которые постепенно разрастаются и напоминают цветную капусту.

Пораженные части быстро загнивают.

Стебли поражаются редко, а корни обычно остаются целыми.

Патоген передается через

Зараженный посадочный материал.

Грунт, налипший на инвентарь или технику.

Навоз от животных, которых кормили больными клубнями.

Дождевые и паводковые воды, даже ветер, который разносит высохшие зараженные остатки.

Урожай картофеля с заболеванием. Фото: Госпродпотребслужба

Если вы заметили подозрительные наросты или изменения на клубнях или других частях картофеля, не ждите — сразу сообщите в Госпродпотребслужбу для проверки.

Как защитить урожай

Используйте только сертифицированные семена, устойчивые к возбудителю.

Делайте сортозамену каждые 4-5 лет, даже для устойчивых сортов.

Соблюдайте севооборот: отдавайте предпочтение зерновым и бобовым, избегайте пасленовых.

На зараженных участках не высаживайте картофель и помидоры даже несколько следующих лет.

Перед посадкой промывайте клубни в слабом щелочном растворе.

Пораженные растения уничтожайте: сжигайте или закапывайте глубоко в землю с добавлением хлорной извести.

Не используйте зараженные клубни для кормления животных.

Дачник с урожаем картофеля на огороде. Фото: Freepik

