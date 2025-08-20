Рак картофеля в Украине — как спасти урожай от заболевания

Рак картошки — как спасти урожай и не потерять грядки
Для многих огородников большой урожай картофеля очень важен, так как является основным продуктом на столе. Но даже здоровые на вид клубни могут пострадать от опасного заболевания — рака картофеля, которое способно уничтожить урожай и заражать почву на годы.
ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области делится полезными советами для дачников.
Если рак картофеля попадает на огород, весь урожай становится непригодным для потребления или продажи, а зараженный участок долго не подходит для посадки картофеля и других культур. Из-за того, что споры болезни очень устойчивы в почве, ликвидировать заражение можно лишь постепенно, строго соблюдая агротехнику.
Как распознать болезнь
- На клубнях и столонах появляются бородавчатые наросты, которые постепенно разрастаются и напоминают цветную капусту.
- Пораженные части быстро загнивают.
- Стебли поражаются редко, а корни обычно остаются целыми.
Патоген передается через
- Зараженный посадочный материал.
- Грунт, налипший на инвентарь или технику.
- Навоз от животных, которых кормили больными клубнями.
- Дождевые и паводковые воды, даже ветер, который разносит высохшие зараженные остатки.
Если вы заметили подозрительные наросты или изменения на клубнях или других частях картофеля, не ждите — сразу сообщите в Госпродпотребслужбу для проверки.
Как защитить урожай
- Используйте только сертифицированные семена, устойчивые к возбудителю.
- Делайте сортозамену каждые 4-5 лет, даже для устойчивых сортов.
- Соблюдайте севооборот: отдавайте предпочтение зерновым и бобовым, избегайте пасленовых.
- На зараженных участках не высаживайте картофель и помидоры даже несколько следующих лет.
- Перед посадкой промывайте клубни в слабом щелочном растворе.
- Пораженные растения уничтожайте: сжигайте или закапывайте глубоко в землю с добавлением хлорной извести.
- Не используйте зараженные клубни для кормления животных.
Ранее мы информировали, с каким овощем нельзя хранить картофель.
Также мы сообщали, когда нельзя копать картофель на огороде.
Кроме того, мы объясняли, почему на картофеле скручиваются листья.
Читайте Новини.LIVE!