Що не можна садити після картоплі, щоб не зіпсувати врожай — поради

Викопаний врожай картоплі на грядці. Фото: Pinterest

Після картоплі ґрунт виснажується і накопичує хвороби, через що наступні культури можуть постраждати. Новини.LIVE розповідають, що садити після картоплі, а чого краще уникати, щоб зберегти врожай.

Картопля — популярна культура на українських городах, але після її збору ґрунт потребує відновлення. Якщо садити наступні культури без планування, врожай може постраждати. Правильна сівозміна допомагає відновити землю і отримати стабільний результат у наступному сезоні.

Реклама

Читайте також:

Після картоплі не рекомендується садити

Помідори — пасльонова культура, часто уражується фітофторозом, який після картоплі залишається у ґрунті. Помідори ростуть на грядці. Фото: Pinterest

Перець — схильний до тих самих грибкових і бактеріальних хвороб, що й картопля, через що плоди ростуть слабше. Вирощений врожай перцю на городі. Фото: Pinterest

Баклажани — після картоплі їхня коренева система пригнічується через залишки шкідників і хвороб. Зібраний врожай баклажанів. Фото: Pinterest

Фізаліс — легко уражується тими ж шкідниками і грибковими захворюваннями, що залишилися після картоплі. Фізаліс у саду. Фото: zelenasadyba.com.ua

Натомість після картоплі добре ростуть: капуста, морква, буряк, огірки, бобові культури та зелень. Ці рослини не страждають від хвороб, що залишаються після картоплі, і допомагають відновити баланс та родючість ґрунту, забезпечуючи здоровий і стабільний врожай у наступному сезоні.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати врожай картоплі.

Раніше ми розповідали про те, коли не можна копати картоплю на городі.

Також ми пояснювали, чому на картоплі скручується листя.

