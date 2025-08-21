Что нельзя сажать после картофеля, чтобы не испортить урожай — советы

Какие овощи не стоит сажать после картофеля — советы огородников
После картофеля почва истощается и накапливает болезни, из-за чего следующие культуры могут пострадать. Новини.LIVE рассказывают, что сажать после картофеля, а чего лучше избегать, чтобы сохранить урожай.
Картофель — популярная культура на украинских огородах, но после его сбора почва нуждается в восстановлении. Если сажать следующие культуры без планирования, урожай может пострадать. Правильный севооборот помогает восстановить землю и получить стабильный результат в следующем сезоне.
После картофеля не рекомендуется сажать
- Помидоры — пасленовая культура, часто поражается фитофторозом, который после картофеля остается в почве.
- Перец — подвержен тем же грибковым и бактериальным болезням, что и картофель, из-за чего плоды растут слабее.
- Баклажаны — после картофеля их корневая система угнетается из-за остатков вредителей и болезней.
- Физалис — легко поражается теми же вредителями и грибковыми заболеваниями, что остались после картофеля.
Вместо этого после картофеля хорошо растут: капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые культуры и зелень. Эти растения не страдают от болезней, которые остаются после картофеля, и помогают восстановить баланс и плодородие почвы, обеспечивая здоровый и стабильный урожай в следующем сезоне.
Напомним, мы писали о том, как спасти урожай картофеля.
Ранее мы рассказывали о том, когда нельзя копать картофель на огороде.
Также мы объясняли, почему на картофеле скручиваются листья.
Читайте Новини.LIVE!