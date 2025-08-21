Что нельзя сажать после картофеля, чтобы не испортить урожай — советы

Выкопанный урожай картофеля на грядке. Фото: Pinterest

После картофеля почва истощается и накапливает болезни, из-за чего следующие культуры могут пострадать. Новини.LIVE рассказывают, что сажать после картофеля, а чего лучше избегать, чтобы сохранить урожай.

Картофель — популярная культура на украинских огородах, но после его сбора почва нуждается в восстановлении. Если сажать следующие культуры без планирования, урожай может пострадать. Правильный севооборот помогает восстановить землю и получить стабильный результат в следующем сезоне.

После картофеля не рекомендуется сажать

Помидоры — пасленовая культура, часто поражается фитофторозом, который после картофеля остается в почве. Помидоры растут на грядке. Фото: Pinterest

Перец — подвержен тем же грибковым и бактериальным болезням, что и картофель, из-за чего плоды растут слабее. Выращенный урожай перца на огороде. Фото: Pinterest

Баклажаны — после картофеля их корневая система угнетается из-за остатков вредителей и болезней. Собранный урожай баклажанов. Фото: Pinterest

Физалис — легко поражается теми же вредителями и грибковыми заболеваниями, что остались после картофеля. Физалис в саду. Фото: zelenasadyba.com.ua

Вместо этого после картофеля хорошо растут: капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые культуры и зелень. Эти растения не страдают от болезней, которые остаются после картофеля, и помогают восстановить баланс и плодородие почвы, обеспечивая здоровый и стабильный урожай в следующем сезоне.

