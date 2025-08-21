Видео
Главная Дом и огород Какие овощи не стоит сажать после картофеля — советы огородников

Какие овощи не стоит сажать после картофеля — советы огородников

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:30
Что нельзя сажать после картофеля, чтобы не испортить урожай — советы
Выкопанный урожай картофеля на грядке. Фото: Pinterest

После картофеля почва истощается и накапливает болезни, из-за чего следующие культуры могут пострадать. Новини.LIVE рассказывают, что сажать после картофеля, а чего лучше избегать, чтобы сохранить урожай.

Картофель — популярная культура на украинских огородах, но после его сбора почва нуждается в восстановлении. Если сажать следующие культуры без планирования, урожай может пострадать. Правильный севооборот помогает восстановить землю и получить стабильный результат в следующем сезоне.

После картофеля не рекомендуется сажать

  • Помидоры — пасленовая культура, часто поражается фитофторозом, который после картофеля остается в почве.
    Помідори ростуть на грядці.
    Помидоры растут на грядке. Фото: Pinterest
  • Перец — подвержен тем же грибковым и бактериальным болезням, что и картофель, из-за чего плоды растут слабее.
    Вирощений врожай перцю на городі.
    Выращенный урожай перца на огороде. Фото: Pinterest
  • Баклажаны — после картофеля их корневая система угнетается из-за остатков вредителей и болезней.
    Зібраний врожай баклажанів.
    Собранный урожай баклажанов. Фото: Pinterest
  • Физалис — легко поражается теми же вредителями и грибковыми заболеваниями, что остались после картофеля.
    Фізаліс у саду.
    Физалис в саду. Фото: zelenasadyba.com.ua

Вместо этого после картофеля хорошо растут: капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые культуры и зелень. Эти растения не страдают от болезней, которые остаются после картофеля, и помогают восстановить баланс и плодородие почвы, обеспечивая здоровый и стабильный урожай в следующем сезоне.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
