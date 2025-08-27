Лунный календарь на сентябрь 2025 — лучшие дни для посева и посадки

Что и когда сажать на огороде в сентябре 2025 — лунный календарь
Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и важный период для подготовки будущих грядок. Именно сейчас, после летней жары, наступает идеальная пора для посадки озимых культур, которые дадут вам свежую зелень и овощи уже весной.
Осенний уход за огородом требует особого подхода. Именно в этот переходный период, когда природа готовится к отдыху, фазы Луны особенно сильно влияют на растения. Растущая Луна способствует развитию надземной части, тогда как убывающая идеально подходит для корнеплодов и работы с почвой.
Фазы луны в сентябре 2025 года
Чтобы правильно спланировать посадки на огороде и избежать ошибок, важно учитывать, в какие дни приходятся разные фазы Луны. В сентябре 2025 года они будут распределяться так:
- 1-6 сентября — растущая Луна;
- 7 сентября — полнолуние;
- 8-20 сентября — убывающая Луна;
- 21 сентября — новолуние;
- 22-30 сентября — растущая Луна.
Что и в какие дни можно посадить в сентябре 2025 года
Согласно лунному календарю, в сентябре 2025 года благоприятными днями для посадки растений являются:
- 1-2 сентября — редис;;
- 1-2, 17-19 сентября — редька, репа;;
- 1-2, 10-13 сентября — зелень (укроп, петрушка, шпинат);;
- 3-4 сентября — клубника;;
- 5-6, 20-23 сентября — озимый чеснок и лук;
- 8-9 8-9 сентября — лук-порей;
- 24-26 24-26 сентября — малина, смородина.
Лучшие дни для садовых работ в сентябре 2025 года
Эти дни подходят для прополки, сбора урожая или уборки территории:
- Работа с почвой (рыхление, перекапывание) — 17-19, 27-30 сентября;
- Внесение органических и минеральных удобрений — 20-23 сентября;
- Прополка и борьба с вредителями — 14-16, 27-30 сентября;
- Сбор урожая для длительного хранения — 3-4, 10-13 сентября;
- Уборка участка, обрезка кустов и деревьев — 14-16, 27-30 сентября.
