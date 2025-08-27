Видео
Что и когда сажать на огороде в сентябре 2025 — лунный календарь

Дата публикации 27 августа 2025 01:05
Лунный календарь на сентябрь 2025 — лучшие дни для посева и посадки
Дачник сажает лук на огороде. Фото: Pinterest

Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и важный период для подготовки будущих грядок. Именно сейчас, после летней жары, наступает идеальная пора для посадки озимых культур, которые дадут вам свежую зелень и овощи уже весной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Людина прибирає на городі.
Человек убирает на огороде. Фото: Freepik

Осенний уход за огородом требует особого подхода. Именно в этот переходный период, когда природа готовится к отдыху, фазы Луны особенно сильно влияют на растения. Растущая Луна способствует развитию надземной части, тогда как убывающая идеально подходит для корнеплодов и работы с почвой.

Фазы луны в сентябре 2025 года

Чтобы правильно спланировать посадки на огороде и избежать ошибок, важно учитывать, в какие дни приходятся разные фазы Луны. В сентябре 2025 года они будут распределяться так:

  • 1-6 сентября — растущая Луна;
  • 7 сентября — полнолуние;
  • 8-20 сентября — убывающая Луна;
  • 21 сентября — новолуние;
  • 22-30 сентября — растущая Луна.

Что и в какие дни можно посадить в сентябре 2025 года

Дачник садить полуницю на грядку.
Дачник сажает клубнику на грядку. Фото: Pinterest

Согласно лунному календарю, в сентябре 2025 года благоприятными днями для посадки растений являются:

  • 1-2 сентября — редис;;
  • 1-2, 17-19 сентября — редька, репа;;
  • 1-2, 10-13 сентября — зелень (укроп, петрушка, шпинат);;
  • 3-4 сентября — клубника;;
  • 5-6, 20-23 сентября — озимый чеснок и лук;
  • 8-9 8-9 сентября — лук-порей;
  • 24-26 24-26 сентября — малина, смородина.

Лучшие дни для садовых работ в сентябре 2025 года

Людина копає город.
Человек копает огород. Фото: Everypixel

Эти дни подходят для прополки, сбора урожая или уборки территории:

  • Работа с почвой (рыхление, перекапывание) — 17-19, 27-30 сентября;
  • Внесение органических и минеральных удобрений — 20-23 сентября;
  • Прополка и борьба с вредителями — 14-16, 27-30 сентября;
  • Сбор урожая для длительного хранения — 3-4, 10-13 сентября;
  • Уборка участка, обрезка кустов и деревьев — 14-16, 27-30 сентября.

Напомним, мы писали о том, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

Ранее мы рассказывали о том, в какие дни августа нельзя копать картофель.

Также мы объясняли, чем подкормить огурцы до конца августа.

