Лунный календарь на сентябрь 2025 — лучшие дни для посева и посадки

Дачник сажает лук на огороде. Фото: Pinterest

Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и важный период для подготовки будущих грядок. Именно сейчас, после летней жары, наступает идеальная пора для посадки озимых культур, которые дадут вам свежую зелень и овощи уже весной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Человек убирает на огороде. Фото: Freepik

Осенний уход за огородом требует особого подхода. Именно в этот переходный период, когда природа готовится к отдыху, фазы Луны особенно сильно влияют на растения. Растущая Луна способствует развитию надземной части, тогда как убывающая идеально подходит для корнеплодов и работы с почвой.

Фазы луны в сентябре 2025 года

Чтобы правильно спланировать посадки на огороде и избежать ошибок, важно учитывать, в какие дни приходятся разные фазы Луны. В сентябре 2025 года они будут распределяться так:

1-6 сентября — растущая Луна;

7 сентября — полнолуние;

8-20 сентября — убывающая Луна;

21 сентября — новолуние;

22-30 сентября — растущая Луна.

Что и в какие дни можно посадить в сентябре 2025 года

Дачник сажает клубнику на грядку. Фото: Pinterest

Согласно лунному календарю, в сентябре 2025 года благоприятными днями для посадки растений являются:

1-2 сентября — редис; ;

1-2, 17-19 сентября — редька, репа; ;

1-2, 10-13 сентября — зелень (укроп, петрушка, шпинат); ;

3-4 сентября — клубника; ;

5-6, 20-23 сентября — озимый чеснок и лук;

8-9 8-9 сентября — лук-порей;

8-9 сентября — лук-порей; 24-26 24-26 сентября — малина, смородина.

Лучшие дни для садовых работ в сентябре 2025 года

Человек копает огород. Фото: Everypixel

Эти дни подходят для прополки, сбора урожая или уборки территории:

Работа с почвой (рыхление, перекапывание) — 17-19, 27-30 сентября;

Внесение органических и минеральных удобрений — 20-23 сентября;

Прополка и борьба с вредителями — 14-16, 27-30 сентября;

Сбор урожая для длительного хранения — 3-4, 10-13 сентября;

Уборка участка, обрезка кустов и деревьев — 14-16, 27-30 сентября.

