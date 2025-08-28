Відео
Головна Дім та город Що варто посадити вже сьогодні, якщо заморозки прийдуть у жовтні

Що варто посадити вже сьогодні, якщо заморозки прийдуть у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:32
Що посадити зараз до перших заморозків в Україні — поради для городників
Людина садить салат. Фото: Daily Mail

Якщо у вашому регіоні перші заморозки очікуються в жовтні, у серпні та на початку вересня ще можна висаджувати швидкорослі культури. Вони встигнуть дати врожай до холодів, а деякі навіть витримають легкі приморозки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Цибуля на зелень

Цибуля на грядці.
Цибуля на грядці. Фото: Pinterest
  • Швидко сходить — зелень вже через 3-4 тижні.
  • Зберігає форму і смак навіть за понижених температур, а ще багата на вітамін C.

Рання морква 

Зібраний врожай моркви.
Зібраний врожай моркви. Фото: Freepik
  • Використовуйте сорти із вегетацією 60-70 днів.
  • Коренеплоди стануть солодшими та соковитішими після холодних ночей.
  • Можна залишити в землі, накривши мульчею — термін збору продовжиться.

Латук 

Листя латука.
Листя латука. Фото: Pixabay
  • Листкові сорти швидко дозрівають і дають кілька хвиль урожаїв.
  • Висівайте кожні 1-2 тижні для постійного поповнення свіжої зелені.

Цвітна капуста

Жінка тримає цвітну капусту.
Жінка тримає цвітну капусту. Фото: Pexels
  • Ідеальна для прохолодної погоди — підходять скоростиглі сорти (55-60 днів).
  • Легкий захист агроволокном від невеликих заморозків значно подовжить врожайність.

Шпинат

Шпинат у тарілці.
Шпинат у тарілці. Фото: Mezzani
  • Сходить навіть при +4-+6 °C, добре переносить легкі заморозки.
  • Насичений залізом, магнієм і вітаміном К — справжня користь для організму восени.

Корисні поради 

  • Перед посівом додайте до ґрунту компост або перегній.
  • Замульчуйте грядки — це збереже вологу та тепло.
  • Якщо очікуються заморозки, накрийте посадки плівкою або агроволокном.

Не варто відкладати осінні посадки — навіть холодним сезоном можна насолоджуватися свіжими овочами й зеленню. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити капусту в кінці серпня.

Раніше ми розповідали про те, як правильно сіяти базилік на городі.

Також ми пояснювали, у які дні серпня не можна копати картоплю.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
