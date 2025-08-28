Що посадити зараз до перших заморозків в Україні — поради для городників

Що варто посадити вже сьогодні, якщо заморозки прийдуть у жовтні
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:32
Людина садить салат. Фото: Daily Mail
Якщо у вашому регіоні перші заморозки очікуються в жовтні, у серпні та на початку вересня ще можна висаджувати швидкорослі культури. Вони встигнуть дати врожай до холодів, а деякі навіть витримають легкі приморозки.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Цибуля на зелень
- Швидко сходить — зелень вже через 3-4 тижні.
- Зберігає форму і смак навіть за понижених температур, а ще багата на вітамін C.
Рання морква
- Використовуйте сорти із вегетацією 60-70 днів.
- Коренеплоди стануть солодшими та соковитішими після холодних ночей.
- Можна залишити в землі, накривши мульчею — термін збору продовжиться.
Латук
- Листкові сорти швидко дозрівають і дають кілька хвиль урожаїв.
- Висівайте кожні 1-2 тижні для постійного поповнення свіжої зелені.
Цвітна капуста
- Ідеальна для прохолодної погоди — підходять скоростиглі сорти (55-60 днів).
- Легкий захист агроволокном від невеликих заморозків значно подовжить врожайність.
Шпинат
- Сходить навіть при +4-+6 °C, добре переносить легкі заморозки.
- Насичений залізом, магнієм і вітаміном К — справжня користь для організму восени.
Корисні поради
- Перед посівом додайте до ґрунту компост або перегній.
- Замульчуйте грядки — це збереже вологу та тепло.
- Якщо очікуються заморозки, накрийте посадки плівкою або агроволокном.
Не варто відкладати осінні посадки — навіть холодним сезоном можна насолоджуватися свіжими овочами й зеленню.
