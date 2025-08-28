Що посадити зараз до перших заморозків в Україні — поради для городників

Людина садить салат. Фото: Daily Mail

Якщо у вашому регіоні перші заморозки очікуються в жовтні, у серпні та на початку вересня ще можна висаджувати швидкорослі культури. Вони встигнуть дати врожай до холодів, а деякі навіть витримають легкі приморозки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Цибуля на зелень

Цибуля на грядці. Фото: Pinterest

Швидко сходить — зелень вже через 3-4 тижні.

Зберігає форму і смак навіть за понижених температур, а ще багата на вітамін C.

Рання морква

Зібраний врожай моркви. Фото: Freepik

Використовуйте сорти із вегетацією 60-70 днів.

Коренеплоди стануть солодшими та соковитішими після холодних ночей.

Можна залишити в землі, накривши мульчею — термін збору продовжиться.

Латук

Листя латука. Фото: Pixabay

Листкові сорти швидко дозрівають і дають кілька хвиль урожаїв.

Висівайте кожні 1-2 тижні для постійного поповнення свіжої зелені.

Цвітна капуста

Жінка тримає цвітну капусту. Фото: Pexels

Ідеальна для прохолодної погоди — підходять скоростиглі сорти (55-60 днів).

Легкий захист агроволокном від невеликих заморозків значно подовжить врожайність.

Шпинат

Шпинат у тарілці. Фото: Mezzani

Сходить навіть при +4-+6 °C, добре переносить легкі заморозки.

Насичений залізом, магнієм і вітаміном К — справжня користь для організму восени.

Корисні поради

Перед посівом додайте до ґрунту компост або перегній.

Замульчуйте грядки — це збереже вологу та тепло.

Якщо очікуються заморозки, накрийте посадки плівкою або агроволокном.

Не варто відкладати осінні посадки — навіть холодним сезоном можна насолоджуватися свіжими овочами й зеленню.

