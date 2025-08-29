Как заставить бархатцы цвести до первых заморозков в Украине - простой совет

Яркие бархатцы в саду. Фото: Pixabay

Для обильного и продолжительного цветения бархатцев важно знать, как подкармливать растения во время бутонизации. Кроме того, им нужен правильный полив и достаточное пространство для роста.

Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.

Что следует делать, чтобы цветение было долгим

Удаление отцветших бархатцев. Фото: Zahradaz

Подкормка

До формирования бутонов растения не нуждаются в дополнительных удобрениях — избыток питательных веществ стимулирует рост зеленой массы, а не цветение.

Когда появляются бутоны, используйте комплексные минеральные препараты, например: "Зеленая роща", "Яркий цветник", "Гилея Вегетация".

Человек сажает бархатцы. Фото: Freepik

Правильное размещение растений

Минимум 15 см между низкорослыми цветами.

Минимум 25 см между среднерослыми.

Обеспечение вентиляции между растениями стимулирует обильное цветение.

Избегание переопыления

Разные сорта сажайте не менее 1,5 м друг от друга, чтобы не потерять качество семян.

С гибридов семена собирать не рекомендуют.

Яркие бархатцы создают осеннее настроение в саду. Фото: Pinterest

Полив

Регулярно поливайте только до начала цветения или во время сильной засухи.

Избыток влаги способствует развитию гнили.

Чтобы бархатцы радовали ярким цветением до самых заморозков, достаточно придерживаться простых правил: подкармливать их во время бутонизации, оставлять достаточно места между растениями и правильно поливать. Эти советы помогут сохранить ваш сад ярким и цветущим до поздней осени.

