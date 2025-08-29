Как заставить бархатцы цвести до первых заморозков в Украине - простой совет

Как продлить цветение бархатцев — совет садоводам
Для обильного и продолжительного цветения бархатцев важно знать, как подкармливать растения во время бутонизации. Кроме того, им нужен правильный полив и достаточное пространство для роста.
Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.
Что следует делать, чтобы цветение было долгим
Подкормка
- До формирования бутонов растения не нуждаются в дополнительных удобрениях — избыток питательных веществ стимулирует рост зеленой массы, а не цветение.
- Когда появляются бутоны, используйте комплексные минеральные препараты, например: "Зеленая роща", "Яркий цветник", "Гилея Вегетация".
Правильное размещение растений
- Минимум 15 см между низкорослыми цветами.
- Минимум 25 см между среднерослыми.
- Обеспечение вентиляции между растениями стимулирует обильное цветение.
Избегание переопыления
- Разные сорта сажайте не менее 1,5 м друг от друга, чтобы не потерять качество семян.
- С гибридов семена собирать не рекомендуют.
Полив
- Регулярно поливайте только до начала цветения или во время сильной засухи.
- Избыток влаги способствует развитию гнили.
Чтобы бархатцы радовали ярким цветением до самых заморозков, достаточно придерживаться простых правил: подкармливать их во время бутонизации, оставлять достаточно места между растениями и правильно поливать. Эти советы помогут сохранить ваш сад ярким и цветущим до поздней осени.
