Главная Дом и огород Как продлить цветение бархатцев — совет садоводам

Как продлить цветение бархатцев — совет садоводам

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 14:01
Как заставить бархатцы цвести до первых заморозков в Украине - простой совет
Яркие бархатцы в саду. Фото: Pixabay

Для обильного и продолжительного цветения бархатцев важно знать, как подкармливать растения во время бутонизации. Кроме того, им нужен правильный полив и достаточное пространство для роста.

Новини.LIVE делится советами, которые стоит знать.

Что следует делать, чтобы цветение было долгим

Видалення відцвілих чорнобривців.
Удаление отцветших бархатцев. Фото: Zahradaz

Подкормка

  • До формирования бутонов растения не нуждаются в дополнительных удобрениях — избыток питательных веществ стимулирует рост зеленой массы, а не цветение.
  • Когда появляются бутоны, используйте комплексные минеральные препараты, например: "Зеленая роща", "Яркий цветник", "Гилея Вегетация".
Бархатцы в руке
Человек сажает бархатцы. Фото: Freepik

Правильное размещение растений

  • Минимум 15 см между низкорослыми цветами.
  • Минимум 25 см между среднерослыми.
  • Обеспечение вентиляции между растениями стимулирует обильное цветение.

Избегание переопыления

  • Разные сорта сажайте не менее 1,5 м друг от друга, чтобы не потерять качество семян.
  • С гибридов семена собирать не рекомендуют.
Яскраві чорнобривці створюють осінній настрій у саду.
Яркие бархатцы создают осеннее настроение в саду. Фото: Pinterest

Полив

  • Регулярно поливайте только до начала цветения или во время сильной засухи.
  • Избыток влаги способствует развитию гнили.

Чтобы бархатцы радовали ярким цветением до самых заморозков, достаточно придерживаться простых правил: подкармливать их во время бутонизации, оставлять достаточно места между растениями и правильно поливать. Эти советы помогут сохранить ваш сад ярким и цветущим до поздней осени.

Напомним, мы писали о том, какие растения обязательно надо сажать возле подсолнухов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от саранчи на огородном участке.

Также мы объясняли, какие цветы посадить возле дома, чтобы отпугнуть от него насекомых

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как правильно собирать семена бархатцев на огороде.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как правильно обрезать цветы, которые уже отцвели.

растения цветы советы сад бархатцы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
