Головна Дім та город Горох на городі атакують шкідники — як врятувати врожай

Горох на городі атакують шкідники — як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 22:33
Як можна захистити горох на городі від шкідників — ефективний засіб, поради дачникам
Шкідник на горосі та його обприскування на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У багатьох дачників на городі росте горох, але він, як й інші рослини, може страждати від різних комах. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з цією культурою на городі, щоб захистити її від шкідників, і як можна з легкістю уникнути появи небажаних комах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Наявність різних шкідників на городі — це завжди велика проблема для дачників, оскільки вони знищують цілі врожаї і залишають вас без свіжих овочів чи фруктів, а також гарних квітів. Ці шкідники також атакують і горох, який багато в кого росте на городі.

Однак, існують прості методи, які допоможуть ефективно врятувати цю культуру, і ті, які є профілактикою появи шкідників на рослинах. Дізнайтеся, про які способи йдеться в цьому випадку.

Горох
Урожай гороху на городі. Фото: Pixabay

Як врятувати врожай гороху від шкідників

Якщо ви помітили, що на рослинах гороху раптово з’явилися комахи-шкідники, терміново рятуйте їх, щоб не втратити врожай. Для цього дачники з досвідом рекомендують приготувати відвар пижми або використати настоянку з тютюну.

Для цього вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

  • Подрібнена пижма — 400 грамів
  • Господарське мило — 300 грамів
  • Вода — десять літрів

Закип’ятіть подрібнену траву в п’яти літрах води, а потім долийте ще п’ять і натріть туди мило. Кропіть горох приготовленим розчином два-три рази кожні сім-десять днів. Але за два тижні до збору врожаю зупиніть полив рослин.

Як уникнути появи шкідників на горосі

Щоб вчасно запобігти появі комах-шкідників на горосі, ніколи не садіть його два роки поспіль на одному і тому самому місці на городі. Краще це робити один раз на чотири роки. Поруч з горохом варто садити календулу і чорнобривці, щоб вони відлякували шкідників своїм ароматом.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля гороху на городі для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити соняшники на городі від птахів. 

Також ми повідомляли про те, як ефективно позбутися сарани на городній ділянці.

рослини поради город горох народні методи ефективні способи
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
