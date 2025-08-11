Як можна захистити горох на городі від шкідників — ефективний засіб, поради дачникам

Шкідник на горосі та його обприскування на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У багатьох дачників на городі росте горох, але він, як й інші рослини, може страждати від різних комах. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з цією культурою на городі, щоб захистити її від шкідників, і як можна з легкістю уникнути появи небажаних комах.

Наявність різних шкідників на городі — це завжди велика проблема для дачників, оскільки вони знищують цілі врожаї і залишають вас без свіжих овочів чи фруктів, а також гарних квітів. Ці шкідники також атакують і горох, який багато в кого росте на городі.

Однак, існують прості методи, які допоможуть ефективно врятувати цю культуру, і ті, які є профілактикою появи шкідників на рослинах. Дізнайтеся, про які способи йдеться в цьому випадку.

Урожай гороху на городі. Фото: Pixabay

Як врятувати врожай гороху від шкідників

Якщо ви помітили, що на рослинах гороху раптово з’явилися комахи-шкідники, терміново рятуйте їх, щоб не втратити врожай. Для цього дачники з досвідом рекомендують приготувати відвар пижми або використати настоянку з тютюну.

Для цього вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

Подрібнена пижма — 400 грамів

Господарське мило — 300 грамів

Вода — десять літрів

Закип’ятіть подрібнену траву в п’яти літрах води, а потім долийте ще п’ять і натріть туди мило. Кропіть горох приготовленим розчином два-три рази кожні сім-десять днів. Але за два тижні до збору врожаю зупиніть полив рослин.

Як уникнути появи шкідників на горосі

Щоб вчасно запобігти появі комах-шкідників на горосі, ніколи не садіть його два роки поспіль на одному і тому самому місці на городі. Краще це робити один раз на чотири роки. Поруч з горохом варто садити календулу і чорнобривці, щоб вони відлякували шкідників своїм ароматом.

