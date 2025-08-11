Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Горох на огороде атакуют вредители — как спасти урожай

Горох на огороде атакуют вредители — как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 22:33
Как можно защитить горох на огороде от вредителей — эффективное средство, советы дачникам
Вредитель на горохе и его опрыскивание на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

У многих дачников на огороде растет горох, но он, как и другие растения, может страдать от различных насекомых. Узнайте, что обязательно нужно сделать с этой культурой на огороде, чтобы защитить ее от вредителей, и как можно с легкостью избежать появления нежелательных насекомых.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Наличие различных вредителей на огороде — это всегда большая проблема для дачников, поскольку они уничтожают целые урожаи и оставляют вас без свежих овощей или фруктов, а также красивых цветов. Эти вредители также атакуют и горох, который у многих растет на огороде.

Однако, существуют простые методы, которые помогут эффективно спасти эту культуру, и те, которые являются профилактикой появления вредителей на растениях. Узнайте, о каких способах идет речь в этом случае.

Горох
Урожай гороха на огороде. Фото: Pixabay

Как спасти урожай гороха от вредителей

Если вы заметили, что на растениях гороха внезапно появились насекомые-вредители, срочно спасайте их, чтобы не потерять урожай. Для этого дачники с опытом рекомендуют приготовить отвар пижмы или использовать настойку из табака.

Для этого вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

  • Измельченная пижма — 400 грамм
  • Хозяйственное мыло — 300 грамм
  • Вода — десять литров

Вскипятите измельченную траву в пяти литрах воды, а затем долейте еще пять и натрите туда мыло. Кропите горох приготовленным раствором два-три раза каждые семь-десять дней. Но за две недели до сбора урожая остановите полив растений.

Как избежать появления вредителей на горохе

Чтобы вовремя предотвратить появление насекомых-вредителей на горохе, никогда не сажайте его два года подряд на одном и том же месте на огороде. Лучше это делать один раз в четыре года. Рядом с горохом стоит сажать календулу и бархатцы, чтобы они отпугивали вредителей своим ароматом.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить возле гороха на огороде для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить подсолнухи на огороде от птиц.

Также мы сообщали о том, как эффективно избавиться от саранчи на огородном участке.

растения советы огород горох народные методы эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации