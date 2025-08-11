Как можно защитить горох на огороде от вредителей — эффективное средство, советы дачникам

Вредитель на горохе и его опрыскивание на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

У многих дачников на огороде растет горох, но он, как и другие растения, может страдать от различных насекомых. Узнайте, что обязательно нужно сделать с этой культурой на огороде, чтобы защитить ее от вредителей, и как можно с легкостью избежать появления нежелательных насекомых.



Наличие различных вредителей на огороде — это всегда большая проблема для дачников, поскольку они уничтожают целые урожаи и оставляют вас без свежих овощей или фруктов, а также красивых цветов. Эти вредители также атакуют и горох, который у многих растет на огороде.

Однако, существуют простые методы, которые помогут эффективно спасти эту культуру, и те, которые являются профилактикой появления вредителей на растениях. Узнайте, о каких способах идет речь в этом случае.

Урожай гороха на огороде. Фото: Pixabay

Как спасти урожай гороха от вредителей

Если вы заметили, что на растениях гороха внезапно появились насекомые-вредители, срочно спасайте их, чтобы не потерять урожай. Для этого дачники с опытом рекомендуют приготовить отвар пижмы или использовать настойку из табака.

Для этого вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

Измельченная пижма — 400 грамм

Хозяйственное мыло — 300 грамм

Вода — десять литров

Вскипятите измельченную траву в пяти литрах воды, а затем долейте еще пять и натрите туда мыло. Кропите горох приготовленным раствором два-три раза каждые семь-десять дней. Но за две недели до сбора урожая остановите полив растений.

Как избежать появления вредителей на горохе

Чтобы вовремя предотвратить появление насекомых-вредителей на горохе, никогда не сажайте его два года подряд на одном и том же месте на огороде. Лучше это делать один раз в четыре года. Рядом с горохом стоит сажать календулу и бархатцы, чтобы они отпугивали вредителей своим ароматом.

