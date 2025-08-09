Як можна захистити соняшники від птахів — ефективні методи, поради дачникам

Птах, який дзьобає насіння на соняшнику. Фото: Pixabay

Вже зовсім скоро на городах почнуть достигати соняшники, а тому всі птахи не втратять можливість посмакувати їхнім насінням. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити на своїй ділянці, щоб захистити ці рослини від нападу пернатих "ворогів".

порадами для дачників.

В Україні чи не кожне поле засіяне соняшниками, які створюють неймовірну картину вздовж доріг. Багато дачників вирощують ці рослини і у себе на городі, бажаючи потім насолодитися смачним насінням і чудовим краєвидом від пишних рослин.

Але соняшники постійно страждають від птахів, які навіть інколи не дають їм достигнути і викльовують насіння. Щоб вберегти ці рослини від навали пернатих, варто зробити дещо на своєму городі, а що саме — читайте в матеріалі нижче.

Кілька соняшників посеред поля. Фото: Pixabay

Як врятувати соняшники від птахів

Досвідчені дачники рекомендують обв’язати місце на соняшнику, де достигає насіння, старими хустками, непотрібними речами або марлею. Якщо у вас немає марлі під рукою, обирайте тканину, яка здатна пропускати повітря.

А ще можете повісити якісь лякачки — це можуть бути вертушки, стрічки зі старих касет, диски для комп’ютерів, якісь пакети або навіть мішура. Це все блищить і шарудить, а це точно відлякає пернатих "ворогів" від ваших соняшників на городі.

Деякі дачники навіть одягають на кілок стару шапку з хутра і ставлять це поруч із соняшниками на городі. В результаті птахи, які підлітають до рослин з бажанням подзьобати насіння на них, думають, що це кіт, тому лякаються і летять геть.

Маленький птах на соняшнику на городі. Фото: Pixabay

