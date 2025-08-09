Відео
Головна Дім та город Птахи нещадно їдять насіння — як можна захистити соняшники

Птахи нещадно їдять насіння — як можна захистити соняшники

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 22:33
Як можна захистити соняшники від птахів — ефективні методи, поради дачникам
Птах, який дзьобає насіння на соняшнику. Фото: Pixabay

Вже зовсім скоро на городах почнуть достигати соняшники, а тому всі птахи не втратять можливість посмакувати їхнім насінням. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити на своїй ділянці, щоб захистити ці рослини від нападу пернатих "ворогів".

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

В Україні чи не кожне поле засіяне соняшниками, які створюють неймовірну картину вздовж доріг. Багато дачників вирощують ці рослини і у себе на городі, бажаючи потім насолодитися смачним насінням і чудовим краєвидом від пишних рослин.

Але соняшники постійно страждають від птахів, які навіть інколи не дають їм достигнути і викльовують насіння. Щоб вберегти ці рослини від навали пернатих, варто зробити дещо на своєму городі, а що саме — читайте в матеріалі нижче.

Подсолнухи
Кілька соняшників посеред поля. Фото: Pixabay

Як врятувати соняшники від птахів

Досвідчені дачники рекомендують обв’язати місце на соняшнику, де достигає насіння, старими хустками, непотрібними речами або марлею. Якщо у вас немає марлі під рукою, обирайте тканину, яка здатна пропускати повітря.

А ще можете повісити якісь лякачки — це можуть бути вертушки, стрічки зі старих касет, диски для комп’ютерів, якісь пакети або навіть мішура. Це все блищить і шарудить, а це точно відлякає пернатих "ворогів" від ваших соняшників на городі.

Деякі дачники навіть одягають на кілок стару шапку з хутра і ставлять це поруч із соняшниками на городі. В результаті птахи, які підлітають до рослин з бажанням подзьобати насіння на них, думають, що це кіт, тому лякаються і летять геть.

Птица возле подсолнуха
Маленький птах на соняшнику на городі. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити квіти на клумбі від вигорання. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти посадити біля будинку, щоб відлякати комах. 

Також ми повідомляли про те, як можна відлякати шпаків від черешні в саду.

птиці рослини поради город ефективні способи соняшник
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
