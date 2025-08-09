Как можно защитить подсолнухи от птиц — эффективные методы, советы дачникам

Птица, которая клюет семечки на подсолнухе. Фото: Pixabay

Уже совсем скоро на огородах начнут созревать подсолнухи, а потому все птицы не упустят возможность полакомиться их семенами. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать на своем участке, чтобы защитить эти растения от нападения пернатых "врагов".

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

В Украине едва ли не каждое поле засеяно подсолнухами, которые создают невероятную картину вдоль дорог. Многие дачники выращивают эти растения и у себя на огороде, желая потом насладиться вкусными семенами и прекрасным видом от пышных растений.

Но подсолнухи постоянно страдают от птиц, которые даже иногда не дают им созреть и выклевывают семена. Чтобы уберечь эти растения от нашествия пернатых, стоит сделать кое-что на своем огороде, а что именно — читайте в материале ниже.

Несколько подсолнухов посреди поля. Фото: Pixabay

Как спасти подсолнухи от птиц

Опытные дачники рекомендуют обвязать место на подсолнухе, где созревают семена, старыми платками, ненужными вещами или марлей. Если у вас нет марли под рукой, выбирайте ткань, которая способна пропускать воздух.

А еще можете повесить какие-то пугалки — это могут быть вертушки, ленты со старых кассет, диски для компьютеров, какие-то пакеты или даже мишура. Это все блестит и шуршит, а это точно отпугнет пернатых "врагов" от ваших подсолнухов на огороде.

Некоторые дачники даже одевают на кол старую шапку из меха и ставят это рядом с подсолнухами на огороде. В результате птицы, которые подлетают к растениям с желанием поклевать семечки на них, думают, что это кот, поэтому пугаются и улетают прочь.

Маленькая птица на подсолнухе на огороде. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, как можно защитить цветы на клумбе от выгорания.

Ранее мы рассказывали о том, какие цветы посадить возле дома, чтобы отпугнуть насекомых.

Также мы сообщали о том, как можно отпугнуть скворцов от черешни в саду.