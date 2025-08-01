Як можна позбутися сарани на городі — ефективний метод, поради дачникам

Сарана на гілці дерева у наближеному масштабі. Фото: Tibecco

Останнім часом українські регіони почала масово атакувати сарана, яка знищує буквально все на своєму шляху, зокрема і врожай на городі. Однак досвідчені дачники розповіли, що можна зробити, щоб швидко та ефективно позбутися цих комах на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сьогодні люди почали частіше помічати на вулицях своїх сел або міст хмари сарани, які буквально атакують регіони. Ці комахи не лише псують життя людей, а й знищують цілі врожаї на городах. Проте існує один метод, який допоможе швидко та ефективно позбутися цих небажаних "гостей".

Досвідчені дачники пояснили, як сарана насправді впливає на врожай на городній ділянці та що потрібно обов’язково зробити, щоб відлякати комах.

Багато сарани на землі. Фото: Alamy

Чим шкідлива сарана для врожаю

Виявляється, така комаха, як сарана, знищує листя, стебла і квіти, шкодить овочевим культурам, а також злаковим, бобовим і винограду. А ще сарана нещадно знищує кормову базу для худоби. Тому не варто чекати, доки сарани буде безліч, треба знищувати її на ранніх стадіях, коли вона ще не літає чи коли з’явилися перші осередки.

Сарана на листі рослини на городі. Фото: Pixabay

Як можна відлякати сарану від городу

Дачники з досвідом рекомендують обробляти свою ділянку хімічними засобами. Краще це робити вранці або ввечері, коли температура повітря надворі не перевищує 25 градусів тепла. До того ж важливо, щоб під час обробки не було жодних опадів.

Робити це краще певними інсектицидами, але для правильного використання потрібно дотримуватися інструкції. Йдеться про такі препарати, як:

"Залп"

"Енжіо"

"Актуал"

"Фастак"

"Актеллік"

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