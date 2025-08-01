Как можно избавиться от саранчи на огороде — эффективный метод, советы дачникам

Саранча на ветке дерева в приближенном масштабе. Фото: Tibecco

В последнее время украинские регионы начала массово атаковать саранча, которая уничтожает буквально все на своем пути, в частности и урожай на огороде. Однако опытные дачники рассказали, что можно сделать, чтобы быстро и эффективно избавиться от этих насекомых на своем участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сегодня люди стали чаще замечать на улицах своих сел или городов облака саранчи, которые буквально атакуют регионы. Эти насекомые не только портят жизнь людей, но и уничтожают целые урожаи на огородах. Однако, существует один метод, который поможет быстро и эффективно избавиться от этих нежелательных "гостей".

Опытные дачники объяснили, как саранча на самом деле влияет на урожай на огородном участке и что нужно обязательно сделать, чтобы отпугнуть насекомых.

Много саранчи на земле. Фото: Alamy

Чем вредна саранча для урожая

Оказывается, такое насекомое, как саранча, уничтожает листья, стебли и цветы, вредит овощным культурам, а также злаковым, бобовым и винограду. А еще саранча беспощадно уничтожает кормовую базу для скота. Поэтому не стоит ждать, пока саранчи будет множество, надо уничтожать ее на ранних стадиях, когда она еще не летает или когда появились первые очаги.

Саранча на листьях растения на огороде. Фото: Pixabay

Как можно отпугнуть саранчу от огорода

Дачники с опытом рекомендуют обрабатывать свой участок химическими средствами. Лучше это делать утром или вечером, когда температура воздуха на улице не превышает 25 градусов тепла. К тому же, важно, чтобы во время обработки не было никаких осадков.

Делать это лучше определенными инсектицидами, но для правильного использования нужно придерживаться инструкции. Речь идет о таких препаратах, как:

"Залп"

"Энжио"

"Актуал"

"Фастак"

"Актеллик"

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