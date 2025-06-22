Як можна позбутися комарів на дачі — безпечні народні методи, поради

Великий комар на тілі людини. Фото: Pinterest

Влітку, особливо ввечері, коли заходить сонце, в саду чи на городі майже неможливо перебувати через нашестя комарів, з якими не так вже і легко впоратися. Однак, досвідчені дачники розповіли, якими ефективними методами варто скористатися, щоб позбутися цих комах на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Комарі здатні перетворити будь-який відпочинок влітку на справжнє пекло, адже вони буквально "з’їдають" все тіло. Також через них неможливо виходити на город чи у сад з голими частинами тіла чи не використавши спеціальний засіб проти комарів.

Проте, дачники з досвідом поділилися своїми секретами і розповіли, як можна з легкістю позбутися комарів на дачі за допомогою простих народних методів. Вони, хоч і не такі дієві, як хімічні засоби, проте, вважаються безпечними для людей і рослин.

Комар на пальці у великому масштабі. Фото: Times of India

Як можна відлякати комарів на дачі народними методами

Багато дачників вирощують на своїй ділянці певні рослини, які здатні відлякувати шкідників. Особливо корисними будуть ароматні трави і квіти, які своїм запахом роблять життя комарів нестерпним. Найефективнішими квітами проти комарів вважаються такі рослини, як:

Чорнобривці

Базилік

Меліса

Часник

Пеларгонія

Котовник

А ще можна скористатися ефірними оліями, які потрібно нанести на кілька частин свого тіла. Зазвичай найдієвішими вважаються:

М’ята

Валеріана

Полин

Чайне дерево

Крім того, варто пам’ятати, що комарі люблять вологу і тінь, тому якщо на вашій ділянці є такі місця, а також водойми і густі зарості, це підвищує ризики появи комарів. Не зайвим також буде вчасне видалення бур’янів на ділянці.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини посадити на ділянці, щоб залучити бджіл.

Раніше ми розповідали про те, як можна позбутися кліщів на дачі швидко та ефективно.

Також ми повідомляли про те, як можна відлякати ос і шершнів від ділянки.