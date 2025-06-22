Как можно избавиться от комаров на даче — безопасные народные методы, советы

Большой комар на теле человека. Фото: Pinterest

Летом, особенно вечером, когда заходит солнце, в саду или на огороде почти невозможно находиться из-за нашествия комаров, с которыми не так уж и легко справиться. Однако, опытные дачники рассказали, какими эффективными методами стоит воспользоваться, чтобы избавиться от этих насекомых на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Комары способны превратить любой отдых летом в настоящий ад, ведь они буквально "съедают" все тело. Также из-за них невозможно выходить на огород или в сад с голыми частями тела или не использовав специальное средство против комаров.

Однако, дачники с опытом поделились своими секретами и рассказали, как можно с легкостью избавиться от комаров на даче с помощью простых народных методов. Они, хоть и не такие действенные, как химические средства, однако, считаются безопасными для людей и растений.

Комар на пальце в крупном масштабе. Фото: Times of India

Как можно отпугнуть комаров на даче народными методами

Многие дачники выращивают на своем участке определенные растения, которые способны отпугивать вредителей. Особенно полезными будут ароматные травы и цветы, которые своим запахом делают жизнь комаров невыносимой. Самыми эффективными цветами против комаров считаются такие растения, как:

Бархатцы

Базилик

Мелисса

Чеснок

Пеларгония

Котовник

А еще можно воспользоваться эфирными маслами, которые нужно нанести на несколько частей своего тела. Обычно самыми действенными считаются:

Мята

Валериана

Полынь

Чайное дерево

Кроме того, стоит помнить, что комары любят влагу и тень, поэтому если на вашем участке есть такие места, а также водоемы и густые заросли, это повышает риски появления комаров. Не лишним также будет своевременное удаление сорняков на участке.

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