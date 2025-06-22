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Главная Дом Как быстро и безопасно избавиться от надоедливых комаров на даче

Как быстро и безопасно избавиться от надоедливых комаров на даче

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Дата публикации 22 июня 2025 22:33
Как можно избавиться от комаров на даче — безопасные народные методы, советы
Большой комар на теле человека. Фото: Pinterest
Ключові моменти Как можно отпугнуть комаров на даче народными методами

Летом, особенно вечером, когда заходит солнце, в саду или на огороде почти невозможно находиться из-за нашествия комаров, с которыми не так уж и легко справиться. Однако, опытные дачники рассказали, какими эффективными методами стоит воспользоваться, чтобы избавиться от этих насекомых на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Комары способны превратить любой отдых летом в настоящий ад, ведь они буквально "съедают" все тело. Также из-за них невозможно выходить на огород или в сад с голыми частями тела или не использовав специальное средство против комаров.

Однако, дачники с опытом поделились своими секретами и рассказали, как можно с легкостью избавиться от комаров на даче с помощью простых народных методов. Они, хоть и не такие действенные, как химические средства, однако, считаются безопасными для людей и растений.

Комар
Комар на пальце в крупном масштабе. Фото: Times of India

Как можно отпугнуть комаров на даче народными методами

Многие дачники выращивают на своем участке определенные растения, которые способны отпугивать вредителей. Особенно полезными будут ароматные травы и цветы, которые своим запахом делают жизнь комаров невыносимой. Самыми эффективными цветами против комаров считаются такие растения, как:

  • Бархатцы
  • Базилик
  • Мелисса
  • Чеснок
  • Пеларгония
  • Котовник

А еще можно воспользоваться эфирными маслами, которые нужно нанести на несколько частей своего тела. Обычно самыми действенными считаются:

  • Мята
  • Валериана
  • Полынь
  • Чайное дерево

Кроме того, стоит помнить, что комары любят влагу и тень, поэтому если на вашем участке есть такие места, а также водоемы и густые заросли, это повышает риски появления комаров. Не лишним также будет своевременное удаление сорняков на участке.

Напомним, мы писали о том, какие растения посадить на участке, чтобы привлечь пчел.

Ранее мы рассказывали о том, как можно избавиться от клещей на даче быстро и эффективно.

Также мы сообщали о том, как можно отпугнуть ос и шершней от участка.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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