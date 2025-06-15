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Головна Медцентр Як захиститися від укусів комарів та мошок влітку

Як захиститися від укусів комарів та мошок влітку

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Дата публікації: 15 червня 2025 20:54
Комарі та мошки — коли укуси можуть призвести до інфекції
Укус комара. Фото: freepik
Ключові моменти Чому мошки небезпечніші за комарів Що не можна робити при укусах Коли розчухи перетворилися на проблему

Влітку активність комарів та мошок зростає, і їхні укуси можуть спричинити не лише сильну коросту, а й алергічні реакції, запалення і навіть інфекції. Дерматологиня Валентина Торган дала рекомендації щодо захисту та лікування.

При укусі важливо пам'ятати: це не просто подразнення — особливо мошки можуть "вигризати" мікротравми, їхня слина провокує пухлину, біль та навіть нагноєння. Комарі в Україні не є розповсюджувачами малярії чи Вест-Ніл, але були рідкісні випадки дирофіляріозу, повідомляє "УНН".

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Чому мошки небезпечніші за комарів

Мошки завдають серйознішого пошкодження шкірним покривам, їхні укуси часто спричиняють виражену запальну реакцію. Попадання бактерій через мікротравми під час розчісування підвищує ризик інфікування.

Небезпека особливо велика для дітей з тонкою шкірою, алергіків, а також людей з дерматологічними захворюваннями, такими як дерматит або екзема.

Укус комара
Москіт під час атаки. Фото: pexels.com

Що не можна робити при укусах

Категорично не слід чухати укуси або робити "хрестик" нігтями — це не прибирає свербіж, але підвищує ризик інфекції. Не рекомендується обробляти укуси гарячою водою, це збільшує набряклість та свербіж.

Дерматолог радить промити уражене місце прохолодною водою з антисептиком (хлоргексидин, октенідин), потім нанести засіб із протисвербіжним ефектом — гель із диметинденом або дифенгідраміном.

Коли розчухи перетворилися на проблему

Якщо місце укусу було сильно розчесане, спочатку промийте шкіру з милом і водою, потім нанесіть антисептик і захисну мазь — з протизапальним та захисним ефектом. Можна використовувати крем з антибіотиком і зберігати його в холодильнику для охолодження.

"У разі вираженого набряку або сильного свербежу рекомендовано приймати антигістамінні препарати. За ознак нагноєння, поширення висипань або якщо симптоми не минають протягом кількох днів — зверніться до лікаря", — порадила дерматолог.

Нагадаємо, літня застуда є респіраторною інфекцією, яка найчастіше спричинена ентеровірусами. Вона проявляється нежиттю, болем у горлі та іншими неприємними симптомами.

Лікарі рекомендують брати з собою у відпустку саме ці медичні препарати, які допоможуть зберегти здоров'я в будь-якій ситуації.

здоров'я комарі як прибрати свербіж після укусу комах укус мухи
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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