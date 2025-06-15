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Как защититься от укусов комаров и мошек летом

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Дата публикации 15 июня 2025 20:54
Комары и мошки — когда укусы могут привести к инфекции
Укус комара. Фото: pexels.com
Ключові моменти Почему мошки опаснее комаров Что нельзя делать при укусах Когда расчесы превратились в проблему

Летом активность комаров и мошек возрастает, и их укусы могут вызвать не только сильную чесотку, но и аллергические реакции, воспаления и даже инфекции. Дерматолог Валентина Торган дала рекомендации по защите и лечению.

При укусе важно помнить: это не просто раздражение — особенно мошки могут "выгрызать" микротравмы, их слюна провоцирует опухоль, боль и даже нагноение. Комары в Украине не являются распространителями малярии или Вест-Нил, но были редкие случаи дирофиляриоза, сообщает "УНН".

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Почему мошки опаснее комаров

Мошки наносят более серьезное повреждение кожным покровам, их укусы часто вызывают выраженную воспалительную реакцию. Попадание бактерий через миктравмы при расчесывании повышает риск инфицирования.

Опасность особенно велика для детей с тонкой кожей, аллергиков, а также людей с дерматологическими заболеваниями, такими как дерматит или экзема. 

Укус комара
Москит во время атаки. Фото: pexels.com

Что нельзя делать при укусах

Категорически не следует чесать укусы или делать "крестик" ногтями — это не убирает зуд, но повышает риск инфекции. Не рекомендуется обрабатывать укусы горячей водой, это увеличивает отечность и зуд.

Дерматолог советует промыть пораженное место прохладной водой с антисептиком (хлоргексидин, октенидин), затем нанести средство с противозудным эффектом — гель с диметинденом или дифенгидрамином.

Когда расчесы превратились в проблему

Если место укуса было сильно расчесано, сначала промойте кожу с мылом и водой, затем нанесите антисептик и защитную мазь — с противовоспалительным и защитным эффектом. Можно использовать крем с антибиотиком и хранить его в холодильнике для охлаждения.

"При выраженном отеке или сильном зуде рекомендовано принимать антигистаминные препараты. При признаках нагноения, распространении высыпаний или если симптомы не проходят в течение нескольких дней — обратитесь к врачу", — посоветовала дерматолог. 

Напомним, летняя простуда является респираторной инфекцией, которая чаще всего вызвана энтеровирусами. Она проявляется насморком, болью в горле и другими неприятными симптомами. 

Врачи рекомендуют брать с собой в отпуск именно эти медицинские препараты, которые помогут сохранить здоровье в любой ситуации. 

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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