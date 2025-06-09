Летняя простуда - что это такое и как от нее уберечься

У мужчины насморк. Иллюстративное фото: yahoo

Летняя простуда — это не выдумка, а настоящая респираторная инфекция, которая чаще всего вызвана энтеровирусами. Она проявляется насморком, болью в горле и иногда — желудочно-кишечными симптомами, такими как тошнота или расстройство желудка.

Об этом сообщают специалисты Cleveland Clinic.

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Что вызывает летнюю простуду?

Более 200 различных вирусов вызывают простуду. Эти вирусы легко распространяются, когда простуженный человек чихает или кашляет.

Группа микробов, называемых риновирусами, является самой распространенной причиной зимних простуд.

"Риновирусы чаще вызывают знакомые симптомы верхних дыхательных путей, такие как заложенность носа и насморк", — говорит доктор Баджетт.

Энтеровирусы чаще вызывают летнюю простуду. Как и риновирусы, энтеровирусы поражают нос и горло, вызывая проблемы с верхними дыхательными путями. Но энтеровирусы чаще, чем риновирусы, также влияют на пищеварительную систему.

Как отличить летнюю простуду от аллергии или других вирусов

В отличие от аллергии, летняя простуда может сопровождаться расстройствами пищеварения — диареей или тошнотой. Если симптомы затягиваются более двух недель, стоит заподозрить другую причину, например аллергию. Также специалисты рекомендуют проводить тесты на COVID-19, грипп и RSV при похожих симптомах.

Советы для облегчения симптомов

Летняя простуда лечится так же, как и сезонная:

отдых, достаточное потребление жидкости (вода, чай, электролиты);

полоскание горла соляным раствором;

мед или сироп перед сном и теплая ванна для облегчения кашля;

применение солевого раствора для промывания носа или использование увлажнителя;

диета БРЯПТ (бананы, рис, яблочное пюре, тосты) при желудочно-кишечных симптомах.

Как предотвратить заболевание

Чтобы избежать заражения летней простудой:

не касайтесь лица руками;

регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиками;

чихайте и кашляйте в локоть, а не в ладонь;

маска в местах большого скопления людей снижает риск инфицирования;

дезинфицируйте поверхности в доме;

оставайтесь дома до исчезновения лихорадки.

Летняя простуда проходит за несколько недель, а при правильном подходе - организму легче переносить симптомы. Если же состояние ухудшается или не улучшается более 10-14 дней, следует обратиться к врачу.

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