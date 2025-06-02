Як віруси допомагають організму людини — пояснення

Чоловік та віруси. Ілюстративне фото: Freepik

Нині науковці стверджують, що віруси можуть не лише шкодити організму людини, але й допомагати. Зокрема, про це свідчать деякі дослідження.

Про це пише Salon.

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Віруси — шкодять чи допомагають організму

Варто зауважити, що віруси є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Віруси всюди — на нашій шкірі, легенях і глибоко в кишківниках. Однак, на відміну від бактерій, які завдяки низці пробіотиків змінили свою репутацію, віруси, як і раніше, вважаються значною мірою шкідниками.

Проте нові дослідження показують, що це твердження, можливо, потребує перегляду.

Ще у 2014 році дослідження, опубліковане в журналі Nature і проведене під керівництвом Кена Кедвелла з Медичного центру Лангоне Нью-Йоркського університету, показало, що мишачий норовірус, який зазвичай асоціюється зі шлунково-кишковими захворюваннями, може відновлювати здоров'я кишківника у мишей, позбавлених корисних бактерій.

Відтак, це відкриття поставило під сумнів традиційне уявлення про віруси як про простих патогенів, припускаючи, що вони можуть відігравати роль корисних бактерій у підтримці здоров'я.

Згодом Національний інститут здоров'я запустив програму "Віроми людини" для вивчення величезного розмаїття вірусів, що мешкають в організмі людини й на його поверхні. Один з її флагманських проєктів, "Віроми в просторі та часі", спрямований на всебічне картування вірусів людини. Розуміючи, які віруси зазвичай присутні у здорових людей, дослідники сподіваються з'ясувати їхню роль у зміні станів нашого організму.

Однак наші стосунки з вірусами не носять виключно зовнішній характер. Приблизно 8% всього геному людини складається із залишків давніх вірусних інфекцій. Деякі з цих вбудованих вірусних генів були пристосовані для корисних цілей, таких як розвиток плаценти й модуляція імунної системи.

Жінка та віруси. Ілюстративне фото: Freepik

Як віруси можуть лікувати

Крім своєї природної ролі, віруси використовуються в терапевтичних цілях. У 2015 році FDA схвалило талімоген лахерпарепвек (T-VEC), генетично модифікований вірус герпесу, для лікування запущеної меланоми.

T-VEC діє шляхом зараження і знищення ракових клітин, одночасно стимулюючи імунну відповідь проти пухлин, демонструючи лікувальний потенціал вірусів у медицині.

Однак вивчення вірусів, пов'язані з модифікаціями для поліпшення їхніх властивостей — практика, відома як дослідження з посилення функцій, стало предметом пильної уваги. У травні 2025 року було видано указ про припинення федерального фінансування таких проєктів, у якому було зазначено побоювання щодо біобезпеки та можливості інцидентів, пов'язаних із лабораторіями.

Хоча мета заборони полягає в запобіганні майбутнім пандеміям і витокам небезпечних патогенів, деякі вчені побоюються, що надмірно широкі обмеження можуть перешкодити цінним дослідженням функцій вірусів і методів лікування.

Варто розуміти, що віруси — це не просто провісники та каталізатори хвороб, вони є невід'ємною частиною нашої біології, здоров'я і навіть потенційних проривів у сферах лікування захворювань.

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