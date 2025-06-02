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Як шкідливі віруси стали помічниками організму — дослідження

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Дата публікації: 2 червня 2025 15:31
Як віруси допомагають організму людини — пояснення
Чоловік та віруси. Ілюстративне фото: Freepik

Нині науковці стверджують, що віруси можуть не лише шкодити організму людини, але й допомагати. Зокрема, про це свідчать деякі дослідження.

Про це пише Salon.

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Віруси — шкодять чи допомагають організму

Варто зауважити, що віруси є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Віруси всюди — на нашій шкірі, легенях і глибоко в кишківниках. Однак, на відміну від бактерій, які завдяки низці пробіотиків змінили свою репутацію, віруси, як і раніше, вважаються значною мірою шкідниками.

Проте нові дослідження показують, що це твердження, можливо, потребує перегляду. 

Ще у 2014 році дослідження, опубліковане в журналі Nature і проведене під керівництвом Кена Кедвелла з Медичного центру Лангоне Нью-Йоркського університету, показало, що мишачий норовірус, який зазвичай асоціюється зі шлунково-кишковими захворюваннями, може відновлювати здоров'я кишківника у мишей, позбавлених корисних бактерій.

Відтак, це відкриття поставило під сумнів традиційне уявлення про віруси як про простих патогенів, припускаючи, що вони можуть відігравати роль корисних бактерій у підтримці здоров'я. 

Згодом Національний інститут здоров'я запустив програму "Віроми людини" для вивчення величезного розмаїття вірусів, що мешкають в організмі людини й на його поверхні. Один з її флагманських проєктів, "Віроми в просторі та часі", спрямований на всебічне картування вірусів людини. Розуміючи, які віруси зазвичай присутні у здорових людей, дослідники сподіваються з'ясувати їхню роль у зміні станів нашого організму. 

Однак наші стосунки з вірусами не носять виключно зовнішній характер. Приблизно 8% всього геному людини складається із залишків давніх вірусних інфекцій. Деякі з цих вбудованих вірусних генів були пристосовані для корисних цілей, таких як розвиток плаценти й модуляція імунної системи.

Віруси
Жінка та віруси. Ілюстративне фото: Freepik

Як віруси можуть лікувати

Крім своєї природної ролі, віруси використовуються в терапевтичних цілях. У 2015 році FDA схвалило талімоген лахерпарепвек (T-VEC), генетично модифікований вірус герпесу, для лікування запущеної меланоми.

T-VEC діє шляхом зараження і знищення ракових клітин, одночасно стимулюючи імунну відповідь проти пухлин, демонструючи лікувальний потенціал вірусів у медицині. 

Однак вивчення вірусів, пов'язані з модифікаціями для поліпшення їхніх властивостей — практика, відома як дослідження з посилення функцій, стало предметом пильної уваги. У травні 2025 року було видано указ про припинення федерального фінансування таких проєктів, у якому було зазначено побоювання щодо біобезпеки та можливості інцидентів, пов'язаних із лабораторіями. 

Хоча мета заборони полягає в запобіганні майбутнім пандеміям і витокам небезпечних патогенів, деякі вчені побоюються, що надмірно широкі обмеження можуть перешкодити цінним дослідженням функцій вірусів і методів лікування. 

Варто розуміти, що віруси — це не просто провісники та каталізатори хвороб, вони є невід'ємною частиною нашої біології, здоров'я і навіть потенційних проривів у сферах лікування захворювань.

Раніше ми писали про те, як правильно лікувати депресію та повернути стабільне психічне здоров'я.

Також ми інформували, як можна побороти алергію без вживання пігулок.

здоров'я бактерії вірус дослідження організм
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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