Вірус папіломи людини — що це таке, як передається і чому не варто панікувати

Вірус папіломи людини. Фото: Новини.LIVE

"Докторко, у мене позитивний ВПЛ. Це рак? Це щось невиліковне? Що тепер робити?"

Я чую це питання майже щотижня. Від жінок різного віку, статусу, життєвих обставин. І щоразу — в голосі страх. У той час як насправді ВПЛ — це не вирок, а найчастіше — маркер, що вказує: зверни увагу на своє здоров’я.

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У цій колонці я хочу пояснити без страхів і міфів, що таке ВПЛ, коли він справді небезпечний, і як зберегти спокій — і здоров’я.

Одна пацієнтка — і типовий випадок

До мене звернулась 29-річна жінка зі скаргами на тривалі виділення. Стандартне обстеження — ВПЛ-тест, цитологія, кольпоскопія — дало результат: онкогенний тип вірусу. Завдяки ранній діагностиці ми виявили початкові зміни клітин, які могли б залишитися непоміченими. І найголовніше — не знадобилось нічого радикального: лише спостереження, підтримка імунітету, планові візити. Зараз вона здорова. І спокійна.

Що таке ВПЛ і чому це не завжди страшно

Вірус папіломи людини — найпоширеніша інфекція, що передається статевим шляхом. І водночас одна з найбільш misunderstood — нерозуміємих, переплутаних з чимось значно страшнішим. Існує понад 200 типів ВПЛ. Близько 40 з них передаються статевим шляхом, але лише 14 вважаються потенційно онкогенними. Найнебезпечніші — типи 16 і 18 — викликають до 70% випадків раку шийки матки, згідно з даними ВООЗ.

Однак переважна більшість випадків — не про онкологію. У 90% ситуацій організм самостійно виводить вірус протягом 1–2 років. Це особливо актуально для жінок до 25 років із нормальним імунітетом.

Коли ВПЛ стає проблемою

Сам факт виявлення вірусу — ще не хвороба. Небезпека виникає лише тоді, коли ВПЛ залишається в організмі надовго й починає впливати на клітини шийки матки. Саме тоді маємо справу з передраковими змінами, які вже потребують спостереження й іноді втручання.

У таких випадках критично важлива профілактика. Вчасне тестування, ПАП-тест, рідинна цитологія, кольпоскопія — це не зайві процедури, а реальна гарантія, що ви не пропустите небезпечні зміни. Згідно з дослідженням, опублікованим у The Lancet Global Health (2020), регулярне тестування дозволяє виявити понад 80% передракових змін ще до появи симптомів.

Що робити при позитивному результаті на ВПЛ

Насамперед — зберігайте спокій. Це не діагноз. Це інформація. Лікування вірусу як такого не існує, тому що це не бактеріальна інфекція, яку можна знищити антибіотиком. Але організм має ресурси, щоб контролювати ВПЛ — за умови регулярного спостереження та підтримки загального стану.

Також ми оцінюємо інші чинники: паління, хронічний стрес, супутні інфекції, рівень імунітету. Часто достатньо нормалізувати ритм життя — і ВПЛ відступає самостійно.

Вакцинація від ВПЛ: що говорить наука

На сьогодні єдиний спосіб реально запобігти зараженню онкогенними типами ВПЛ — це вакцинація. ВООЗ та Європейська асоціація онкогінекологів рекомендують щеплення у віці 9–14 років, до початку статевого життя. Але й у дорослому віці вакцинація ефективна — якщо вона проведена до інфікування або за індивідуальним підходом.

Шведське дослідження, опубліковане у New England Journal of Medicine, показало, що вакцинація до 17 років знижує ризик раку шийки матки на 88%. Це один із найвищих показників ефективності у профілактичній медицині.

Профілактика — це про контроль, не про страх

Профілактика — це не про те, щоб "на всяк випадок перевіритися". Це — про довіру до себе і свого тіла. Про відповідальність без паніки. ВПЛ — не вирок, а привід бути уважнішою. І я, як лікарка, можу сказати: найкращий інструмент — це знання. А найкраща звичка — регулярні гінекологічні огляди.

Не відкладайте. Турбота про себе — це не слабкість, це сила.

