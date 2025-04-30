Вирус папилломы человека — что это такое, как передается и почему не стоит паниковать

Вирус папилломы человека. Фото: Новини.LIVE

"Доктор, у меня положительный ВПЧ. Это рак? Это что-то неизлечимое? Что теперь делать?"

Я слышу этот вопрос почти каждую неделю. От женщин разного возраста, статуса, жизненных обстоятельств. И каждый раз — в голосе страх. В то время как на самом деле ВПЧ — это не приговор, а чаще всего — маркер, указывающий: обрати внимание на свое здоровье.

Реклама

Читайте также:

В этой колонке я хочу объяснить без страхов и мифов, что такое ВПЧ, когда он действительно опасен, и как сохранить спокойствие — и здоровье.

Одна пациентка — и типичный случай

Ко мне обратилась 29-летняя женщина с жалобами на длительные выделения. Стандартное обследование — ВПЧ-тест, цитология, кольпоскопия — дало результат: онкогенный тип вируса. Благодаря ранней диагностике мы обнаружили начальные изменения клеток, которые могли бы остаться незамеченными. И самое главное — не понадобилось ничего радикального: только наблюдение, поддержка иммунитета, плановые визиты. Сейчас она здорова. И спокойна.

Что такое ВПЧ и почему это не всегда страшно

Вирус папилломы человека — самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем. И в то же время одна из самых misunderstood — непонятных, перепутанных с чем-то гораздо более страшным. Существует более 200 типов ВПЧ. Около 40 из них передаются половым путем, но только 14 считаются потенциально онкогенными. Самые опасные — типы 16 и 18 — вызывают до 70% случаев рака шейки матки, согласно данным ВОЗ.

Однако подавляющее большинство случаев — не об онкологии. В 90% ситуаций организм самостоятельно выводит вирус в течение 1-2 лет. Это особенно актуально для женщин до 25 лет с нормальным иммунитетом.

Когда ВПЧ становится проблемой

Сам факт обнаружения вируса — еще не болезнь. Опасность возникает только тогда, когда ВПЧ остается в организме надолго и начинает влиять на клетки шейки матки. Именно тогда имеем дело с предраковыми изменениями, которые уже требуют наблюдения и иногда вмешательства.

В таких случаях критически важна профилактика. Своевременное тестирование, ПАП-тест, жидкостная цитология, кольпоскопия — это не лишние процедуры, а реальная гарантия, что вы не пропустите опасные изменения. Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet Global Health (2020), регулярное тестирование позволяет выявить более 80% предраковых изменений еще до появления симптомов.

Что делать при положительном результате на ВПЧ

Прежде всего — сохраняйте спокойствие. Это не диагноз. Это информация. Лечение вируса как такового не существует, потому что это не бактериальная инфекция, которую можно уничтожить антибиотиком. Но организм имеет ресурсы, чтобы контролировать ВПЧ — при условии регулярного наблюдения и поддержания общего состояния.

Также мы оцениваем другие факторы: курение, хронический стресс, сопутствующие инфекции, уровень иммунитета. Часто достаточно нормализовать ритм жизни — и ВПЧ отступает самостоятельно.

Вакцинация от ВПЧ: что говорит наука

На сегодня единственный способ реально предотвратить заражение онкогенными типами ВПЧ — это вакцинация. ВОЗ и Европейская ассоциация онкогинекологов рекомендуют прививки в возрасте 9-14 лет, до начала половой жизни. Но и во взрослом возрасте вакцинация эффективна — если она проведена до инфицирования или по индивидуальному подходу.

Шведское исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало, что вакцинация до 17 лет снижает риск рака шейки матки на 88%. Это один из самых высоких показателей эффективности в профилактической медицине.

Профилактика — это о контроле, не о страхе

Профилактика — это не о том, чтобы "на всякий случай провериться". Это — о доверии к себе и своему телу. Об ответственности без паники. ВПЧ — не приговор, а повод быть внимательнее. И я, как врач, могу сказать: лучший инструмент — это знания. А лучшая привычка — регулярные гинекологические осмотры.

Не откладывайте. Забота о себе — это не слабость, это сила.