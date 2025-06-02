Как вирусы помогают организму человека — объяснение

Мужчина и вирусы. Иллюстративное фото: Freepik

Сейчас ученые утверждают, что вирусы могут не только вредить организму человека, но и помогать. В частности, об этом свидетельствуют некоторые исследования.

Об этом пишет Salon.

Реклама

Читайте также:

Вирусы — вредят или помогают организму

Стоит заметить, что вирусы являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Вирусы повсюду — на нашей коже, легких и глубоко в кишечнике. Однако, в отличие от бактерий, которые благодаря ряду пробиотиков изменили свою репутацию, вирусы по-прежнему считаются в значительной степени вредителями.

Однако новые исследования показывают, что это утверждение, возможно, требует пересмотра.

Еще в 2014 году исследование, опубликованное в журнале Nature и проведенное под руководством Кена Кедвелла из Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета, показало, что мышиный норовирус, который обычно ассоциируется с желудочно-кишечными заболеваниями, может восстанавливать здоровье кишечника у мышей, лишенных полезных бактерий.

Следовательно, это открытие поставило под сомнение традиционное представление о вирусах как о простых патогенах, предполагая, что они могут играть роль полезных бактерий в поддержании здоровья.

Впоследствии Национальный институт здоровья запустил программу "Виромы человека" для изучения огромного разнообразия вирусов, обитающих в организме человека и на его поверхности. Один из ее флагманских проектов, "Виромы в пространстве и времени", направлен на всестороннее картирование вирусов человека. Понимая, какие вирусы обычно присутствуют у здоровых людей, исследователи надеются выяснить их роль в изменении состояний нашего организма.

Однако наши отношения с вирусами не носят исключительно внешний характер. Примерно 8% всего генома человека состоит из остатков древних вирусных инфекций. Некоторые из этих встроенных вирусных генов были приспособлены для полезных целей, таких как развитие плаценты и модуляция иммунной системы.

Женщина и вирусы. Иллюстративное фото: Freepik

Как вирусы могут лечить

Помимо своей естественной роли, вирусы используются в терапевтических целях. В 2015 году FDA одобрило талимоген лахерпарепвек (T-VEC), генетически модифицированный вирус герпеса, для лечения запущенной меланомы.

T-VEC действует путем заражения и уничтожения раковых клеток, одновременно стимулируя иммунный ответ против опухолей, демонстрируя лечебный потенциал вирусов в медицине.

Однако изучение вирусов, связанные с модификациями для улучшения их свойств — практика, известная как исследования по усилению функций, стало предметом пристального внимания. В мае 2025 года был издан указ о прекращении федерального финансирования таких проектов, в котором были указаны опасения относительно биобезопасности и возможности инцидентов, связанных с лабораториями.

Хотя цель запрета заключается в предотвращении будущих пандемий и утечек опасных патогенов, некоторые ученые опасаются, что чрезмерно широкие ограничения могут помешать ценным исследованиям функций вирусов и методов лечения.

Стоит понимать, что вирусы — это не просто предвестники и катализаторы болезней, они являются неотъемлемой частью нашей биологии, здоровья и даже потенциальных прорывов в сферах лечения заболеваний.

Ранее мы писали о том, как правильно лечить депрессию и вернуть стабильное психическое здоровье.

Также мы информировали, как можно побороть аллергию без употребления таблеток.