Як швидше вилікувати депресію — що роботи для налагодження психічного здоров'я

Дівчина з депресією. Фото ілюстративне: apteka-ds.com

Для багатьох людей депресія є не тимчасовою втомою чи поганим настроєм, а хронічним захворювання, яке позбавляє енергії, віри в майбутнє й бажання діяти. Лікування депресії часто є неправильним і не завжди ефективне.

Про це йдеться в матеріалі видання Harvard Gazzette.

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Недоліки традиційного лікування

Популярним методом лікування депресії є антидепресанти, але допомагають вони не всім. У деяких людей після прийому таких препаратів можуть порушитися метаболізм, гормональний фон і стан нервової системи, виникнути тривога, безсоння, головний біль і навіть посилитися депресія.

У матеріалі зазначають, що доки пацієнт упродовж 12–14 тижнів чекає на результат від першої терапії, хвороба прогресує, що призводить до соціальної ізоляції, професійного вигорання й навіть може завершитися самогубством. Згідно зі статистикою, після першої спроби медикаментозного лікування краще стає лише третині пацієнтів, а після зміни декількох препаратів покращення відчувають 40% людей.

Під час лікування важливо правильно інтерпретувати сигнали мозку, щоб підбирати саме той препарат і терапію, які спрацюють. Це можуть бути не лише ліки, а й нейростимуляція, когнітивна терапія, мікродози психоделіків.

Що робити для покращення психічного здоров'я

Якщо людина відчуває апатію та втрачає інтерес до життя, їй варто звернутися по допомогу до психолога або психіатра. Також покращити психічне здоров'я допоможуть:

розмовна терапія: спілкування із друзями та рідними;

фізична активність, повноцінний сон і збалансоване харчування;

медитація, альтернативні практики, арт-терапія.

Сучасна наука розвивається. Завдяки дослідженням мозку, вивченню біомаркерів і персоналізованому підходу, можливо, одужання від депресії колись стане більш швидким, простим і безболісним.

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