Как быстрее вылечить депрессию — что делать для налаживания психического здоровья

Девушка с депрессией. Фото иллюстративное: apteka-ds.com

Для многих людей депрессия является не временной усталостью или плохим настроением, а хроническим заболеванием, которое лишает энергии, веры в будущее и желания действовать. Лечение депрессии часто является неправильным и не всегда эффективным.

Об этом говорится в материале издания Harvard Gazzette.

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Недостатки традиционного лечения

Популярным методом лечения депрессии являются антидепрессанты, но помогают они не всем. У некоторых людей после приема таких препаратов могут нарушиться метаболизм, гормональный фон и состояние нервной системы, возникнуть тревога, бессонница, головная боль и даже усилиться депрессия.

В материале отмечается, что пока пациент в течение 12–14 недель ждет результата от первой терапии, болезнь прогрессирует, что приводит к социальной изоляции, профессиональному выгоранию и даже может завершиться самоубийством. Согласно статистике, после первой попытки медикаментозного лечения лучше становится только трети пациентов, а после смены нескольких препаратов улучшение чувствуют 40% людей.

Во время лечения важно правильно интерпретировать сигналы мозга, чтобы подбирать именно тот препарат и терапию, которые сработают. Это могут быть не только лекарства, но и нейростимуляция, когнитивная терапия, микродозы психоделиков.

Что делать для улучшения психического здоровья

Если человек чувствует апатию и теряет интерес к жизни, ему стоит обратиться за помощью к психологу или психиатру. Также улучшить психическое здоровье помогут:

разговорная терапия: общение с друзьями и родными;

физическая активность, полноценный сон и сбалансированное питание;

медитация, альтернативные практики, арт-терапия.

Современная наука развивается. Благодаря исследованиям мозга, изучению биомаркеров и персонализированному подходу, возможно, выздоровление от депрессии когда-то станет более быстрым, простым и безболезненным.

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