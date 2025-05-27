Як боротися з алергією без пігулок — що каже лікар

Жінка, що страждає на алергію. Ілюстративне фото: Freepik

У багатьох людей весна та літо асоціюються не лише з гарною погодою, квітами та ягодами, але й з алергією. Саме тому лікар-алерголог Олена Мозирська розповіла, як можна боротися з алергією без пігулок.

Про це лікарка Олена Мозирська розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Зазвичай люди, що страждають на алергію, приймають антигістамінні пігулки, які полегшують симптоми, одна не усувають причини.

Однак наразі сучасна алергологія пропонує революційний підхід, який допоможе організму не реагувати на алергени, і для цього більше не потрібно щодня приймати пігулки.

Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ)

Алерголог зазначає, що варто забути про поради "гартувати" організм, свідомо наражаючи себе на алерген (наприклад, гуляти в полі під час цвітіння амброзії, сподіваючись, що з часом стане легше). За словами лікарки Олени Мозирської, такий підхід є не лише неефективним, а й небезпечним.

"Єдиний метод загартовування організму до алергену — це саме алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ)", — наголошує спеціалістка.

А також пояснює, що АСІТ — це не просто зняття симптомів, а справжня "перезавантаження" імунної системи. Це цілеспрямований і контрольований процес, під час якого організм поступово звикає до алергену.

Як працює алерген-специфічна імунотерапія

Алерголог пояснює, що на відміну від звичайних таблеток від алергії, які блокують реакцію організму на гістамін, АСІТ працює інакше — відбувається контакт з обробленими алергенами.

Відтак, під час АСІТ пацієнту вводять мікродози спеціально оброблених алергенів. Ці алергени можуть мати вигляд таблеток, які розсмоктуються під язиком, або уколів.

Далі відбувається поступове підвищення дози.

Лікування починається з дуже низької дози алергену, яка поступово збільшується. Це дозволяє імунній системі повільно "звикнути" до алергену, не викликаючи бурхливої алергічної реакції.

З часом, як пояснює лікарка, у відповідь на контрольоване введення алергену, імунна система починає змінювати свою відповідь. Замість агресивної алергічної реакції, вона виробляє "блокуючі" антитіла, які нейтралізують алерген, перш ніж він зможе викликати симптоми. Це призводить до того, що організм перестає сприймати алерген як загрозу.

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