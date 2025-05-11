Алергія на амброзію — симптоми, небезпека та як захистити себе в сезон цвітіння

Небезпечна квітка — яка рослина здатна викликати сильну алергію
Деякі люди схильні до алергії на амброзію. Йдеться про рослину, яка поширена майже у всіх регіонах України. Амброзія починає цвісти влітку.
Новини.LIVE розповідають про алергію на амброзію.
Що відомо про амброзію
Амброзія з’явилася в Україні у середині 1920-х років, коли її завезли з американського континенту до Дніпропетровської області.
В країну потрапив найалергенніший різновид цієї рослини. Згодом бур’ян активно розповсюдився по всій території.
Який вигляд має амброзія
Амброзія — це рослина з яскравими жовтими квітами, що формують кущоподібні суцвіття.
Основну загрозу для людей становлять її пилок та дрібне насіння, які є сильними алергенами.
Цвітіння рослини
Цвітіння амброзії починається на початку серпня, а найнебезпечнішим періодом для алергіків вважається кінець вересня. У перший місяць осені концентрація пилку в повітрі досягає максимуму.
Симптоми алергії на амброзію
Алергія на амброзію проявляється симптомами, схожими на сезонний алергічний риніт. Серед ознак є:
- чхання;
- закладеність або виділення з носа;
- свербіж у носі, горлі, очах;
- почервоніння та сльозотеча;
- кашель, пирхота в горлі;
- загальна слабкість;
- головний біль;
- зниження концентрації уваги.
У деяких випадках можливе загострення бронхіальної астми або поява шкірних проявів.
Як полегшити стан під час сезону цвітіння амброзії
Щоб полегшити стан під час сезону цвітіння амброзії, важливо дотримуватися кількох правил:
- обмежте контакт із пилком:
- уникайте прогулянок у суху, вітряну погоду, особливо вранці;
- закривайте вікна вдома та в авто;
- після перебування надворі змінюйте одяг, приймайте душ, мийте волосся;
- не сушіть речі на вулиці, оскільки пилок осідає на тканині.
Крім того, варто звернутися до лікаря, який призначить антиалергенні препарати.
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