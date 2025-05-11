Алергія на амброзію — симптоми, небезпека та як захистити себе в сезон цвітіння

Нежить у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Деякі люди схильні до алергії на амброзію. Йдеться про рослину, яка поширена майже у всіх регіонах України. Амброзія починає цвісти влітку.

Новини.LIVE розповідають про алергію на амброзію.

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Що відомо про амброзію

Амброзія з’явилася в Україні у середині 1920-х років, коли її завезли з американського континенту до Дніпропетровської області.

В країну потрапив найалергенніший різновид цієї рослини. Згодом бур’ян активно розповсюдився по всій території.

Який вигляд має амброзія

Амброзія — це рослина з яскравими жовтими квітами, що формують кущоподібні суцвіття.

Амброзія. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

Основну загрозу для людей становлять її пилок та дрібне насіння, які є сильними алергенами.

Амброзія. Фото: Wikimedia

Цвітіння рослини

Цвітіння амброзії починається на початку серпня, а найнебезпечнішим періодом для алергіків вважається кінець вересня. У перший місяць осені концентрація пилку в повітрі досягає максимуму.

Амброзія. Фото: Early Goldenrod

Симптоми алергії на амброзію

Алергія на амброзію проявляється симптомами, схожими на сезонний алергічний риніт. Серед ознак є:

чхання;

закладеність або виділення з носа;

свербіж у носі, горлі, очах;

почервоніння та сльозотеча;

кашель, пирхота в горлі;

загальна слабкість;

головний біль;

зниження концентрації уваги.

У деяких випадках можливе загострення бронхіальної астми або поява шкірних проявів.

Як полегшити стан під час сезону цвітіння амброзії

Щоб полегшити стан під час сезону цвітіння амброзії, важливо дотримуватися кількох правил:

обмежте контакт із пилком:

уникайте прогулянок у суху, вітряну погоду, особливо вранці;

закривайте вікна вдома та в авто;

після перебування надворі змінюйте одяг, приймайте душ, мийте волосся;

не сушіть речі на вулиці, оскільки пилок осідає на тканині.

Крім того, варто звернутися до лікаря, який призначить антиалергенні препарати.

Нагадаємо, фахівці поділилися порадами, як зробити авто комфортним і безпечним місцем для людей із алергією.

Крім того, популярна домашня рослина орхідея несе приховану загрозу для здоров'я. Вона небезпечна для людей, які мають алергію або проблеми з дихальними шляхами.