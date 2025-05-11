Аллергия на амброзию — симптомы, опасность и как защитить себя в сезон цветения

Насморк у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Некоторые люди склонны к аллергии на амброзию. Речь идет о растении, которое распространено почти во всех регионах Украины. Амброзия начинает цвести летом.

Новини.LIVE рассказывают об аллергии на амброзию.

Реклама

Читайте также:

Что известно об амброзии

Амброзия появилась в Украине в середине 1920-х годов, когда ее завезли с американского континента в Днепропетровскую область.

В страну попала самая аллергенная разновидность этого растения. Впоследствии сорняк активно распространился по всей территории.

Как выглядит амброзия

Амброзия — это растение с яркими желтыми цветами, формирующими кустовидные соцветия.

Амброзия. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

Основную угрозу для людей представляют ее пыльца и мелкие семена, которые являются сильными аллергенами.

Амброзия. Фото: Wikimedia

Цветение растения

Цветение амброзии начинается в начале августа, а самым опасным периодом для аллергиков считается конец сентября. В первый месяц осени концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума.

Амброзия. Фото: Early Goldenrod

Симптомы аллергии на амброзию

Аллергия на амброзию проявляется симптомами, похожими на сезонный аллергический ринит. Среди признаков есть:

чихание;

заложенность или выделения из носа;

зуд в носу, горле, глазах;

покраснение и слезотечение;

кашель, першение в горле;

общая слабость;

головная боль;

снижение концентрации внимания.

В некоторых случаях возможно обострение бронхиальной астмы или появление кожных проявлений.

Как облегчить состояние во время сезона цветения амброзии

Чтобы облегчить состояние во время сезона цветения амброзии, важно соблюдать несколько правил:

ограничьте контакт с пыльцой:

избегайте прогулок в сухую, ветреную погоду, особенно утром;

закрывайте окна дома и в авто;

после пребывания на улице меняйте одежду, принимайте душ, мойте волосы;

не сушите вещи на улице, поскольку пыльца оседает на ткани.

Кроме того, стоит обратиться к врачу, который назначит антиаллергенные препараты.

Напомним, специалисты поделились советами, как сделать авто комфортным и безопасным местом для людей с аллергией.

Кроме того, популярное домашнее растение орхидея несет скрытую угрозу для здоровья. Она опасна для людей, которые имеют аллергию или проблемы с дыхательными путями.