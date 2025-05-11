Аллергия на амброзию — симптомы, опасность и как защитить себя в сезон цветения

Опасный цветок — какое растение способно вызвать сильную аллергию
Некоторые люди склонны к аллергии на амброзию. Речь идет о растении, которое распространено почти во всех регионах Украины. Амброзия начинает цвести летом.
Новини.LIVE рассказывают об аллергии на амброзию.
Что известно об амброзии
Амброзия появилась в Украине в середине 1920-х годов, когда ее завезли с американского континента в Днепропетровскую область.
В страну попала самая аллергенная разновидность этого растения. Впоследствии сорняк активно распространился по всей территории.
Как выглядит амброзия
Амброзия — это растение с яркими желтыми цветами, формирующими кустовидные соцветия.
Основную угрозу для людей представляют ее пыльца и мелкие семена, которые являются сильными аллергенами.
Цветение растения
Цветение амброзии начинается в начале августа, а самым опасным периодом для аллергиков считается конец сентября. В первый месяц осени концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума.
Симптомы аллергии на амброзию
Аллергия на амброзию проявляется симптомами, похожими на сезонный аллергический ринит. Среди признаков есть:
- чихание;
- заложенность или выделения из носа;
- зуд в носу, горле, глазах;
- покраснение и слезотечение;
- кашель, першение в горле;
- общая слабость;
- головная боль;
- снижение концентрации внимания.
В некоторых случаях возможно обострение бронхиальной астмы или появление кожных проявлений.
Как облегчить состояние во время сезона цветения амброзии
Чтобы облегчить состояние во время сезона цветения амброзии, важно соблюдать несколько правил:
- ограничьте контакт с пыльцой:
- избегайте прогулок в сухую, ветреную погоду, особенно утром;
- закрывайте окна дома и в авто;
- после пребывания на улице меняйте одежду, принимайте душ, мойте волосы;
- не сушите вещи на улице, поскольку пыльца оседает на ткани.
Кроме того, стоит обратиться к врачу, который назначит антиаллергенные препараты.
Напомним, специалисты поделились советами, как сделать авто комфортным и безопасным местом для людей с аллергией.
Кроме того, популярное домашнее растение орхидея несет скрытую угрозу для здоровья. Она опасна для людей, которые имеют аллергию или проблемы с дыхательными путями.
Читайте Новини.LIVE!