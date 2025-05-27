Как бороться с аллергией без таблеток — что говорит врач

Женщина, страдающая аллергией. Иллюстративное фото: Freepik

У многих людей весна и лето ассоциируются не только с хорошей погодой, цветами и ягодами, но и с аллергией. Именно поэтому врач-аллерголог Елена Мозырская рассказала, как можно бороться с аллергией без таблеток.

Об этом врач Елена Мозырская рассказала в интервью "РБК-Украина".

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Обычно люди, страдающие аллергией, принимают антигистаминные таблетки, которые облегчают симптомы, одна не устраняют причины.

Однако сейчас современная аллергология предлагает революционный подход, который поможет организму не реагировать на аллергены, и для этого больше не нужно ежедневно принимать таблетки.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)

Аллерголог отмечает, что стоит забыть о советах "закаливать" организм, сознательно подвергая себя аллергену (например, гулять в поле во время цветения амброзии, надеясь, что со временем станет легче). По словам врача Елены Мозырской, такой подход является не только неэффективным, но и опасным.

"Единственный метод закаливания организма к аллергену — это именно аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)", — отмечает специалист.

А также объясняет, что АСИТ — это не просто снятие симптомов, а настоящая "перезагрузка" иммунной системы. Это целенаправленный и контролируемый процесс, во время которого организм постепенно привыкает к аллергену.

Как работает аллерген-специфическая иммунотерапия

Аллерголог объясняет, что в отличие от обычных таблеток от аллергии, которые блокируют реакцию организма на гистамин, АСИТ работает иначе — происходит контакт с обработанными аллергенами.

Следовательно, во время АСИТ пациенту вводят микродозы специально обработанных аллергенов. Эти аллергены могут иметь вид таблеток, которые рассасываются под языком, или уколов.

Далее происходит постепенное повышение дозы.

Лечение начинается с очень низкой дозы аллергена, которая постепенно увеличивается. Это позволяет иммунной системе медленно "привыкнуть" к аллергену, не вызывая бурной аллергической реакции.

Со временем, как объясняет врач, в ответ на контролируемое введение аллергена, иммунная система начинает менять свой ответ. Вместо агрессивной аллергической реакции, она вырабатывает "блокирующие" антитела, которые нейтрализуют аллерген, прежде чем он сможет вызвать симптомы. Это приводит к тому, что организм перестает воспринимать аллерген как угрозу.

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