Літня застуда — що це таке та як від неї вберегтися

Чоловік має нежить. Ілюстративне фото: yahoo

Літня застуда — це не вигадка, а справжня респіраторна інфекція, яка найчастіше викликана ентеровірусами. Вона проявляється нежиттю, болем у горлі та іноді — шлунково-кишковими симптомами, такими як нудота або розлад шлунка.

Про це повідомляють спеціалісти Cleveland Clinic.

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Що викликає літню застуду?

Понад 200 різних вірусів викликають застуду. Ці віруси легко поширюються, коли застуджена людина чхає або кашляє.

Група мікробів, які називаються риновірусами, є найпоширенішою причиною зимових застуд.

"Риновіруси частіше викликають знайомі симптоми верхніх дихальних шляхів, такі як закладеність носа та нежить", — каже доктор Баджетт.

Ентеровіруси частіше викликають літню застуду. Як і риновіруси, ентеровіруси вражають ніс і горло, викликаючи проблеми з верхніми дихальними шляхами. Але ентеровіруси частіше, ніж риновіруси, також впливають на травну систему.

Як відрізнити літню застуду від алергії чи інших вірусів

На відміну від алергії, літня застуда може супроводжуватися розладами травлення — діареєю або нудотою. Якщо симптоми затягуються понад два тижні, варто запідозрити іншу причину, наприклад, алергію. Також фахівці рекомендують проводити тести на COVID‑19, грип та RSV при схожих симптомах.

Поради для полегшення симптомів

Літня застуда лікується так само, як і сезонна:

відпочинок, достатнє споживання рідини (вода, чай, електроліти);

полоскання горла соляним розчином;

мед або сироп перед сном і тепла ванна для полегшення кашлю;

застосування сольового розчину для промивання носа або використання зволожувача;

дієта БРЯПТ (банани, рис, яблучне пюре, тости) при шлунково-кишкових симптомах.

Як запобігти захворюванню

Щоб уникнути зараження літньою застудою:

не торкайтесь обличчя руками;

регулярно мийте руки або користуйтесь антисептиками;

чхайте та кашляйте в лікоть, а не в долоню;

маска в місцях великого скупчення людей знижує ризик інфікування;

дезінфікуйте поверхні в домі;

залишайтеся вдома до зникнення гарячки.

Літня застуда проходить за кілька тижнів, а при правильному підході організму легше переносити симптоми. Якщо ж стан погіршується або не покращується понад 10–14 днів, слід звернутися до лікаря.

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