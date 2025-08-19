Що варто садити біля соняшників на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає соняшник у полі. Фото: Freepik

Сьогодні на багатьох українських дачах можна зустріти соняшники, але їхній ріст і розвиток напряму залежить від "сусідів". Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно обов’язково вирощувати біля соняшників на городі.

Про це розповідає Martha Stewart.

Реклама

Читайте також:

Рослини, які мають рости біля соняшників

Ехінацея

Ця рослина привертає увагу бджіл та інших запилювачів, а цвіте вона майже одночасно із соняшником. А ще ехінацеї потрібні такі ж самі умови, як і для соняшника. А це багато сонячного світла і гарно дренований ґрунт.

Квіти ехінацеї у саду. Фото: Pinterest

Чорнобривці

Ці маленькі квіти не тільки створюють красу на грядці, а й захищають інші рослини від шкідників. А ще вони добре себе почувають під сонцем у пухкому ґрунті та гарно поєднуються з високими соняшниками.

Яскраві квіти чорнобривців на городі. Фото: Pinterest

Рудбекія

Пелюстки цієї квітки підсилюють візуальну яскравість великих соняшників, а цвітуть вони одночасно. А ще рудбекія гарно себе почуває під сонцем у дренованому ґрунті та не потребує особливого догляду.

Рудбекія у період цвітіння в полі. Фото: Pixabay

Шавлія

Ця рослина створює гарний контраст у поєднанні із соняшниками, витримує посуху, привертає увагу запилювачів і гарно росте під сонцем.

Два куща шавлії на ділянці. Фото: Pinterest

Деревій

Деревій не тільки прикрашає садову ділянку, а й захищає рослини навколо від шкідників, водночас, привертаючи увагу корисних комах. А ще ця рослина витримує посуху і гарно росте навіть у бідних ґрунтах, тому її можна сміливо вирощувати біля соняшників.

Білі бутони деревія на городі. Фото: Pinterest

Спаржа

Спаржа і соняшники гарно доповнюють одне одного, оскільки спаржа росте і збирається навесні, а соняшники набирають силу влітку. А ще соняшники створюють тінь для спаржі.

Вирощування спаржі на городі. Фото: Pinterest

Часник

Представник сімейства цибулевих вважається природним репелентом, оскільки він відлякує шкідників. А ще йому не потрібен особливий догляд, він любить сонце і гарно дренований ґрунт. Тонке листя не конкурує із соняшниками за світло.

Врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Цинія

Ці квіти привертають увагу бджіл і метеликів, гарно ростуть на сонячних ділянках і чудово себе почувають у пухкому та помірно родючому ґрунті.

Яскраві квіти цинії жоржиноподібної. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, як ефективно захистити соняшники від птахів.

Раніше ми розповідали про те, чи можна садити картоплю біля соняшників.

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна садити біля лаванди.