Що варто садити біля соняшників на городі — поради дачникам

Ці рослини обов'язково треба садити біля соняшників на городі
Сьогодні на багатьох українських дачах можна зустріти соняшники, але їхній ріст і розвиток напряму залежить від "сусідів". Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно обов’язково вирощувати біля соняшників на городі.
Про це розповідає Martha Stewart.
Рослини, які мають рости біля соняшників
Ехінацея
Ця рослина привертає увагу бджіл та інших запилювачів, а цвіте вона майже одночасно із соняшником. А ще ехінацеї потрібні такі ж самі умови, як і для соняшника. А це багато сонячного світла і гарно дренований ґрунт.
Чорнобривці
Ці маленькі квіти не тільки створюють красу на грядці, а й захищають інші рослини від шкідників. А ще вони добре себе почувають під сонцем у пухкому ґрунті та гарно поєднуються з високими соняшниками.
Рудбекія
Пелюстки цієї квітки підсилюють візуальну яскравість великих соняшників, а цвітуть вони одночасно. А ще рудбекія гарно себе почуває під сонцем у дренованому ґрунті та не потребує особливого догляду.
Шавлія
Ця рослина створює гарний контраст у поєднанні із соняшниками, витримує посуху, привертає увагу запилювачів і гарно росте під сонцем.
Деревій
Деревій не тільки прикрашає садову ділянку, а й захищає рослини навколо від шкідників, водночас, привертаючи увагу корисних комах. А ще ця рослина витримує посуху і гарно росте навіть у бідних ґрунтах, тому її можна сміливо вирощувати біля соняшників.
Спаржа
Спаржа і соняшники гарно доповнюють одне одного, оскільки спаржа росте і збирається навесні, а соняшники набирають силу влітку. А ще соняшники створюють тінь для спаржі.
Часник
Представник сімейства цибулевих вважається природним репелентом, оскільки він відлякує шкідників. А ще йому не потрібен особливий догляд, він любить сонце і гарно дренований ґрунт. Тонке листя не конкурує із соняшниками за світло.
Цинія
Ці квіти привертають увагу бджіл і метеликів, гарно ростуть на сонячних ділянках і чудово себе почувають у пухкому та помірно родючому ґрунті.
