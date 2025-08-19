Видео
Эти растения обязательно надо сажать возле подсолнухов на огороде

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:32
Что стоит сажать возле подсолнухов на огороде — советы дачникам
Человек, который держит подсолнух в поле. Фото: Freepik

Сегодня на многих украинских дачах можно встретить подсолнухи, но их рост и развитие напрямую зависит от "соседей". Опытные дачники рассказали, какие растения нужно обязательно выращивать возле подсолнухов на огороде.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

Читайте также:

Растения, которые должны расти возле подсолнухов

Эхинацея

Это растение привлекает внимание пчел и других опылителей, а цветет оно почти одновременно с подсолнухом. А еще эхинацеи нужны такие же условия, как и для подсолнуха. А это много солнечного света и хорошо дренированная почва.

Эхинацея
Цветы эхинацеи в саду. Фото: Pinterest

Бархатцы 

Эти маленькие цветы не только создают красоту на грядке, но и защищают другие растения от вредителей. А еще они хорошо себя чувствуют под солнцем в рыхлой почве и хорошо сочетаются с высокими подсолнухами.

Бархатцы
Яркие цветы бархатцев на огороде. Фото: Pinterest

Рудбекия

Лепестки этого цветка усиливают визуальную яркость больших подсолнухов, а цветут они одновременно. А еще рудбекия хорошо себя чувствует под солнцем в дренированной почве и не требует особого ухода.

Рудбекия
Рудбекия в период цветения в поле. Фото: Pixabay

Шалфей

Это растение создает красивый контраст в сочетании с подсолнухами, выдерживает засуху, привлекает внимание опылителей и хорошо растет под солнцем.

Шалфей
Два куста шалфея на участке. Фото: Pinterest

Тысячелистник

Тысячелистник не только украшает садовый участок, но и защищает растения вокруг от вредителей, в то же время, привлекая внимание полезных насекомых. А еще это растение выдерживает засуху и хорошо растет даже в бедных почвах, поэтому его можно смело выращивать возле подсолнухов.

Тысячелистник
Белые бутоны тысячелистника на огороде. Фото: Pinterest

Спаржа

Спаржа и подсолнухи хорошо дополняют друг друга, поскольку спаржа растет и собирается весной, а подсолнухи набирают силу летом. А еще подсолнухи создают тень для спаржи.

Спаржа
Выращивание спаржи на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок

Представитель семейства луковых считается природным репеллентом, поскольку он отпугивает вредителей. А еще ему не нужен особый уход, он любит солнце и хорошо дренированную почву. Тонкие листья не конкурируют с подсолнухами за свет.

Чеснок
Урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Цинния

Эти цветы привлекают внимание пчел и бабочек, хорошо растут на солнечных участках и прекрасно себя чувствуют в рыхлой и умеренно плодородной почве.

Цинния
Яркие цветы циннии георгиноподобной. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, как эффективно защитить подсолнухи от птиц.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли сажать картофель возле подсолнухов.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле лаванды.

растения цветы советы огород подсолнухи
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
