Что стоит сажать возле подсолнухов на огороде — советы дачникам

Человек, который держит подсолнух в поле. Фото: Freepik

Сегодня на многих украинских дачах можно встретить подсолнухи, но их рост и развитие напрямую зависит от "соседей". Опытные дачники рассказали, какие растения нужно обязательно выращивать возле подсолнухов на огороде.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

Растения, которые должны расти возле подсолнухов

Эхинацея

Это растение привлекает внимание пчел и других опылителей, а цветет оно почти одновременно с подсолнухом. А еще эхинацеи нужны такие же условия, как и для подсолнуха. А это много солнечного света и хорошо дренированная почва.

Цветы эхинацеи в саду. Фото: Pinterest

Бархатцы

Эти маленькие цветы не только создают красоту на грядке, но и защищают другие растения от вредителей. А еще они хорошо себя чувствуют под солнцем в рыхлой почве и хорошо сочетаются с высокими подсолнухами.

Яркие цветы бархатцев на огороде. Фото: Pinterest

Рудбекия

Лепестки этого цветка усиливают визуальную яркость больших подсолнухов, а цветут они одновременно. А еще рудбекия хорошо себя чувствует под солнцем в дренированной почве и не требует особого ухода.

Рудбекия в период цветения в поле. Фото: Pixabay

Шалфей

Это растение создает красивый контраст в сочетании с подсолнухами, выдерживает засуху, привлекает внимание опылителей и хорошо растет под солнцем.

Два куста шалфея на участке. Фото: Pinterest

Тысячелистник

Тысячелистник не только украшает садовый участок, но и защищает растения вокруг от вредителей, в то же время, привлекая внимание полезных насекомых. А еще это растение выдерживает засуху и хорошо растет даже в бедных почвах, поэтому его можно смело выращивать возле подсолнухов.

Белые бутоны тысячелистника на огороде. Фото: Pinterest

Спаржа

Спаржа и подсолнухи хорошо дополняют друг друга, поскольку спаржа растет и собирается весной, а подсолнухи набирают силу летом. А еще подсолнухи создают тень для спаржи.

Выращивание спаржи на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок

Представитель семейства луковых считается природным репеллентом, поскольку он отпугивает вредителей. А еще ему не нужен особый уход, он любит солнце и хорошо дренированную почву. Тонкие листья не конкурируют с подсолнухами за свет.

Урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Цинния

Эти цветы привлекают внимание пчел и бабочек, хорошо растут на солнечных участках и прекрасно себя чувствуют в рыхлой и умеренно плодородной почве.

Яркие цветы циннии георгиноподобной. Фото: Pixabay

