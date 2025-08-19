Что стоит сажать возле подсолнухов на огороде — советы дачникам

Эти растения обязательно надо сажать возле подсолнухов на огороде
Сегодня на многих украинских дачах можно встретить подсолнухи, но их рост и развитие напрямую зависит от "соседей". Опытные дачники рассказали, какие растения нужно обязательно выращивать возле подсолнухов на огороде.
Растения, которые должны расти возле подсолнухов
Эхинацея
Это растение привлекает внимание пчел и других опылителей, а цветет оно почти одновременно с подсолнухом. А еще эхинацеи нужны такие же условия, как и для подсолнуха. А это много солнечного света и хорошо дренированная почва.
Бархатцы
Эти маленькие цветы не только создают красоту на грядке, но и защищают другие растения от вредителей. А еще они хорошо себя чувствуют под солнцем в рыхлой почве и хорошо сочетаются с высокими подсолнухами.
Рудбекия
Лепестки этого цветка усиливают визуальную яркость больших подсолнухов, а цветут они одновременно. А еще рудбекия хорошо себя чувствует под солнцем в дренированной почве и не требует особого ухода.
Шалфей
Это растение создает красивый контраст в сочетании с подсолнухами, выдерживает засуху, привлекает внимание опылителей и хорошо растет под солнцем.
Тысячелистник
Тысячелистник не только украшает садовый участок, но и защищает растения вокруг от вредителей, в то же время, привлекая внимание полезных насекомых. А еще это растение выдерживает засуху и хорошо растет даже в бедных почвах, поэтому его можно смело выращивать возле подсолнухов.
Спаржа
Спаржа и подсолнухи хорошо дополняют друг друга, поскольку спаржа растет и собирается весной, а подсолнухи набирают силу летом. А еще подсолнухи создают тень для спаржи.
Чеснок
Представитель семейства луковых считается природным репеллентом, поскольку он отпугивает вредителей. А еще ему не нужен особый уход, он любит солнце и хорошо дренированную почву. Тонкие листья не конкурируют с подсолнухами за свет.
Цинния
Эти цветы привлекают внимание пчел и бабочек, хорошо растут на солнечных участках и прекрасно себя чувствуют в рыхлой и умеренно плодородной почве.
